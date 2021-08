Conference League, il Trabzonspor batte il Molde ai rigori: i turchi affronteranno la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – E’ stata la lotteria dei rigori a decretare chi tra Trabzonspor e Molde sarà la prima avversaria in gara ufficiale della Roma di Mourinho nel play off Conference League.

Dopo il pareggio per 1 a 1 maturato in 180′ più 30′ di tempi supplementari, sono i turchi ad avere la meglio e passare il turno grazie ai penalty finali.

Vantaggio del Trabzonspor con la rete al 57′ del difensore Edgar Ié, a segno con una conclusione ravvicinata su azione nata da corner. Al 97′, a 30 secondi dal fischio finale e dopo che l’ex giallorosso Peres si è divorato il gol della tranquillità, arriva il pari del Molde: Sigurdsson va via in percussione centrale e serve Brynhildsen, che calcia in porta ma il suo tiro debole è un involontario assist per lo stesso Sigurdsson, che batte Cakir da due passi.

Si va ai supplementari, ma il risultato non cambia. Così si passa ai rigori: a segno dal dischetto, fra gli altri, anche Bruno Peres, che ha spiazzato il portiere avversario con un penalty ben calciato. Finisce 5 a 4 per i turchi, che il 19 affronteranno in casa la Roma nel match di andata.