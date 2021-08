Novità attese anche a centrocampo: Diawara in bilico, Zakaria più di Xhaka per la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il blitz di Tiago Pinto a Londra proseguirà anche oggi: per il gm nuova giornata di incontri con agenti e club per imbastire trattative in uscita, e di conseguenza anche in entrata, specie sul fronte centrocampo.

Il nome che può tornare d’attualità in queste ore è quello di Amadou Diawara, corteggiato, scrive oggi Il Tempo (A. Austini), anche dal Newcastle oltre dal Wolverhampton. Qualora la Roma riuscisse a piazzare il guineano, partirebbe subito alla caccia del mediano richiesto da Mourinho.

Non sarà però Granit Xhaka, afferma il quotidiano romano: lo svizzero ormai ha scelto di restare all’Arsenal nonostante il rinnovo di contratto non sia stato ancora firmato. Il nome più caldo su cui convergono diversi quotidiani, da Il Messaggero al Corriere dello Sport, è quello di Denis Zakaria, 24 anni, mediano dal fisico imponente del Borussia Monchengladbach.

L’agente del giocatore, Ramadani, ne ha parlato con Pinto ed è emerso che il classe 1996 accetterebbe di buon grado la destinazione. Prima però servirà sfoltire la rosa, specie a centrocampo.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport