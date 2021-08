Florenzi, Roma al bivio: cedere al Milan o reintegrarlo in rosa

AS ROMA NOTIZIE – Arrivati alle porte di Ferragosto ancora non si è sbrigliata la matassa che avvolge il futuro di Alessandro Florenzi, calciatore dal destino bizzarro.

L’ex capitano è infatti diventato uno degli esuberi di lusso dentro Trigoria: la tifoseria non lo ama, e lui sembra aver definitivamente rotto con l’ambiente giallorosso. Ecco perchè Pinto sta portando avanti una trattativa con il Milan per la sua cessione.

Il problema nasce dal fatto che i rossoneri vorrebbero Florenzi in prestito, mentre la Roma vuole cedere il terzino a titolo definitivo, in modo da risolvere una volta per tutte questa querelle e non doversi ritrovare l’anno prossimo in questa situazione (il contratto dell’esterno scadrà nel 2023).

I colloqui quindi sono arrivati a un punto morto. A questo punto, scrive oggi Il Tempo (A. Austini), le possibili soluzioni sono due: o la Roma accetterà di cedere Florenzi in prestito con semplice diritto di riscatto, oppure reintegrerà il calciatore in rosa. Un’eventualità che non sarebbe sgradita a Mou, che si ritrova al momento con il solo Reynolds come alternativa a Karsdorp.

