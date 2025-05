Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Maresca candidato forte per la panchina giallorossa, lo vuole Ranieri

Spunta un nuovo nome per la panchina della Roma: si tratta di Enzo Maresca, attualmente allenatore del Chelsea. l quanto scrivono in Inghilterra, il club giallorosso sta seriamente valutando Maresca, individuato come allenatore ideale per guidare la squadra nella prossima stagione e contribuire a riportare il club ai vertici. Ci sono, però, due ostacoli che rendono complicato un accordo.

Inoltre, all’interno della dirigenza del Chelsea esistono dubbi sul futuro a lungo termine di Maresca a Londra e, nonostante la finale di Conference League raggiunta e la posizione in classifica in Premier League, non tutti nel Chelsea sono convinti dei metodi del tecnico. Alcune fonti, stando alle indiscrezioni del portale sportivo TeamTalk, hanno rivelato che Maresca corrisponde al profilo che la Roma sta cercando: giovane, ambizioso e pronto a creare un’identità forte per la squadra nei prossimi anni.

L’allenatore, ex Leicester, ha anche un ottimo rapporto con Claudio Ranieri, che lo avrebbe consigliato personalmente come candidato ideale per la panchina. Gli ostacoli, però, sono due: il primo è ovviamente il contratto con il Chelsea e l’ipotesi diventerebbe concreta solo se i Blues lo sollevassero dall’incarico a fine stagione, e il secondo è lo stipendio di Maresca che attualmente guadagna circa 5 milioni di euro a stagione. Nonostante questo, la Roma resta interessata al tecnico e se Maresca dovesse lasciare il Chelsea, i giallorossi faranno di tutto per convincerlo.

Fonte: teamtalk.com