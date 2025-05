FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 13 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 – In corso un incontro in Campidoglio con i comitati “No Stadio”

I rappresentanti dei comitati contrari allo Stadio a Pietralata che ieri hanno fermato la ripresa degli scavi archeologici stati convocati in Campidoglio per un confronto che possa portare a una soluzione che metta tutti d’accordo. Lo riferisce l’emittente radiofonica Rete Sport. L’incontro è ancora in corso.

Ore 9:10 – Calvarese: “Contatto lieve ma c’è, manca uniformità”

Gianpaolo Calvarese ha commentato il contatto in area di rigore nerazzurra, avvenuto al 63′ di Atalanta-Roma 2-1, tra Mario Pasalic e Manu Koné. L’ex arbitro ha detto la sua opinione su X spiegando: “Il contatto c’è col ginocchio, ma sembra lieve. Ma se dal campo ci sta non dare rigore, in altre occasioni simili il VAR non è intervenuto: manca uniformità”, ha detto l’ex arbitro dando di fatto ragione a Claudio Ranieri.

Ore 8:30 – Atalanta-Roma: Konè divide i giornali, bocciati Rensch e Dovbyk

Bene Cristante e Soulè, i due migliori in campo secondo i giornali nella sconfitta di ieri per 2 a 1 sul campo dell’Atalanta: per il primo anche qualche 7, per il secondo diversi 6,5. Divide invece la prova di Konè: per Corsera e Il Tempo la prova è da sette in pagella, per la Gazzetta invece è addirittura insufficiente (5,5). Male Rensch (diversi 4,5) e Dovbyk (anche un 4 per lui).

IN AGGIORNAMENTO…