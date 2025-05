Fabregas ha scelto: resta al Como. Già pronti tre colpi (tra cui Cristante)

Cesc Fabregas ha deciso: niente Roma, niente Milan, niente Bayer Leverkusen. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha scelto di restare al Como, confermando la propria volontà di proseguire il progetto iniziato con i lombardi. Nonostante i sondaggi ricevuti anche da club di primo piano – incluso quello dei campioni di Germania, in cerca del successore di Xabi Alonso – l’ex centrocampista ha preferito restare sulle sponde del Lario, scegliendo coerenza e gratitudine.

Una scelta che sa di riconoscenza, ma anche di visione. Il Como ha creduto in lui fin dall’inizio, anche nei momenti più complicati. Le prime giornate di campionato sono state tutt’altro che semplici: appena due punti nelle prime quattro uscite e una striscia negativa di nove gare senza vittorie. Eppure, Fabregas ha continuato a proporre un calcio propositivo, offensivo, fuori dagli schemi della Serie A più conservatrice.

La svolta è arrivata dopo la vittoria contro l’Atalanta, ma soprattutto dopo il successo pesantissimo contro la Roma di Claudio Ranieri: un 2-1 che ha dato nuova linfa alla squadra e acceso le ambizioni. Da lì in poi, il Como ha iniziato a macinare risultati e punti, conquistando sul campo una salvezza serena e mostrando un’identità chiara e riconoscibile.

Ora si guarda al futuro. E anche al mercato. Sempre secondo la Gazzetta, i primi colpi in lista per rinforzare la rosa sono di spessore: si parla di Eric Garcia, difensore del Barcellona, di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, e del talento Yeremay Hernandez del Deportivo. Segnali inequivocabili: Fabregas non è rimasto per galleggiare. Ha scelto Como per costruire qualcosa di serio.

Fonte: Gazzetta dello Sport