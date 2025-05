Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Ndicka rifiuta l’offerta dell’Arsenal

Evan Ndicka ha fatto una scelta chiara: vuole restare alla Roma. Secondo quanto riportato dal Mirror, il difensore ivoriano ha rifiutato la corte dell’Arsenal, che lo aveva individuato come rinforzo ideale per la retroguardia dopo il secondo posto in Premier League.

Una risposta che vale più di una dichiarazione d’amore, dopo una stagione in cui Ndicka non ha saltato neanche un minuto in campionato, conquistando la fiducia di società, tifosi e compagni. A Trigoria è ormai considerato una colonna del futuro, al pari di altri ‘intoccabili’ come Svilar, Mancini, Koné, Dybala e Soulé.

Del resto, anche la Roma non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo: se anche ci fosse stato un minimo segnale di apertura verso i Gunners, i Friedkin si sarebbero messi di traverso. Ndicka è un punto fermo della difesa, e su di lui si vuole costruire la prossima stagione. Volontà reciproca, che vale quanto un rinnovo non scritto.

Fonte: Mirror