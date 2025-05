“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se Gasperini salta, danno d’immagine clamoroso”, MATTIOLI: “C’è la Juventus in pole”, CASANO: “In quel caso mi aspetto delle dimissioni”, LO MONACO: “Se Friedkin convince anche lui, è veramente bravo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Un ds come Tare, e non parliamo di un genio del calcio mondiale, c’ha messo 48 ore a prendere Allegri, allenatore mai contattato dalla Roma. La famosa short list di Ranieri probabilmente comprendeva Gasperini e Fabregas, poi chissà chi dei due fosse la prima scelta… Ho apprezzato molto che Ranieri, un uomo di 73 anni, ieri abbia scelto di farsi la valigetta a salire sul treno per prendere la situazione di petto. Lui ci mette la faccia su Gasperini, si sta giocando tanto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La cifra che il Milan ha messo sul piatto per assicurarsi Allegri sembra addirittura inferiore a quelle che la Roma vuole assicurare a Gasperini, e quindi penso che si poteva fare…Era un allenatore fermo da un anno, ma almeno facci una chiacchierata, fatti dire di no e poi passi oltre. Ma se mai glielo chiedi…Allegri era il migliore che c’era in circolazione tra quelli liberi, e il Milan con questa mossa si rimette in una posizione favorevole per l’anno prossimo. Io spero che la Roma chiuda con Gasperini il prima possibile perchè altrimenti il danno d’immagine sarebbe ancora più grosso del danno tecnico. Perchè io penso che se prendessi Sarri faresti una scelta migliore rispetto a Gasperini, quindi il danno tecnico sarebbe riparabile. Ma il danno d’immagine sarebbe clamoroso, sarebbe dilettanti allo sbaraglio…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Juve ha sondato Gasperini qualche giorno fa dicendogli che non era una prima scelta, ma so che il tecnico al momento ritiene la Roma la sua preferenza. Serve ora capire come il club giallorosso proverà a convincerlo del tutto. Gasperini è una persona seria, ha dato priorità alla Roma ma vuole delle garanzie assolute sui big da trattenere e sugli investimenti: vuole un mercato all’altezza della situazione, altrimenti sarebbe rimasto a Bergamo. Il primo nome di Ranieri è sempre stato Gasperini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini non ti chiede mica Mbappè, Neymar o Messi, quello che che gli importa sono le caratteristiche dei giocatori. Saelemaekers ad esempio non è un esterno che ha lo strapotere fisico di Bellanova. Tu stai prendendo un operaio specializzato del calcio. Gasp non è una scommessa, sei tu che scommetti su di lui. Gasperini oggi è più credibile della Roma, mettetevelo in testa. In una trattativa ha più potere nel dettare le regole di ingaggio rispetto alla Roma. Magari 5 anni fa non era così, ora invece sì. Se la Roma non prende Gasperini è un disastro mediatico, sportivo e gestionale che deve portare a delle dimissioni…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se non arriva oggi l’annuncio di Gasperini alla Roma e si va avanti con la tiritera su questi problemi, sarebbe un fallimento della Roma. Anche perchè il Milan dall’altra parte, in poche ore, prende Allegri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini era molto felice di abbracciare questa situazione perchè c’è una grande stima per Ranieri. Se mai verrà alla Roma è per la fiducia che ha in Ranieri. Ieri sera eravamo convinti che fosse lui il nuovo allenatore, tutti erano stra-ottimisti, ora le cose sembrano cambiate. Stamattina leggiamo che Gasperini non è più convinto…ma se mai fosse, che roba è? A me sembra strano…è la parte di Gasperini che dice che era praticamente tutto fatto. Addirittura dicono che ha richiesto le schede di tutti i giocatori in rosa. Se hai fatto questo, significa che si era al passo finale. Ora all’improvviso questo si accorge che non si può spendere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Che Gasperini si sia preso 48 ore per sperare nella chiamata della Juve, questo non posso escluderlo. Ma quelle sono anche le ore per l’addio con l’Atalanta. A ora il problema Juve non si è posto, se si porrà nelle prossime ore questo non possiamo dirlo. Alternative eventuali? Non so se ci sia…potrebbe essere Terzic, o Farioli, con cui la Roma ha parlato. Ma la Roma si ritroverebbe in una situazione molto complicata da gestire, e anche l’arrivo dei Friedkin in Italia per questo incontro mi sembra molto sospetto, mi sembra molto difficile che possano fare un errore del genere. Se davvero dovesse saltare Gasperini, la Roma dovrebbe dare delle risposte. La sua reazione dovrebbe essere veloce e credibile…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Gasperini? E’ l’ideale se tutto funziona bene, ma se qualche cosa non dovesse funzionare…e io qualche dubbio al riguardo me lo porto dietro. Abbiamo visto quello che è successo con Juric, esperienza molto diversa, ma la sostanza più o meno è quella. Ho dei dubbi sul fatto che questa rosa capisca subito quello che Gasperini vorrà fare, e soprattutto che tutti accettino di andare dietro e lavorare con Gasperini… Tutti gli allenatori che hanno parlato con Dan Friedkin, da Mourinho fino a Ranieri, rimangono ammaliati dal suo progetto, perchè il presidente sostiene che la Roma sarà una squadra top in Europa nei prossimi anni. Noi siamo più prosaici e aspettiamo di vedere i risultati, ma lui i tecnici li convince. Se io allenatore penso alle potenzialità di Atalanta e Roma, anche come prospettive, in questo momento sceglierei l’Atalanta. Se Friedkin è riuscito a convincere Gasperini, allora è veramente bravo in questo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Forse abbiamo messo tutti il carro davanti ai buoi dicendo che era fatta. Ma Gasperini sapeva già che i prossimi due mercati sarebbero stati più complessi, ce l’ha detto Ranieri in tutte le maniere…La Roma è fuori dai parametri del FPF finanziario, e se non sta attenta rischia una multa e la squalifica dalle coppe. Tutto questo Gasperini lo sapeva, ma forse lo voleva verificare in prima persona. Le voci della Juve su Gasp le ha fatte uscire la Juve, non Gasp…la Juventus si è trovata spiazzata, e se vuole cambiare Tudor non gli sono rimasti molti allenatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini? Penso sarebbe l’uomo giusto al momento giusto. Arrivare in Champions a Bergamo e vincere un’Europa League non è da tutti. E’ una garanzia che mi lasciava tranquillo per la Roma. Evidentemente alternative non ce ne sono, altrimenti non sarebbero lì a perdere tutto sto tempo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini deve prima liberarsi dall’Atalanta. E’ strano che questi allenatori si facciano prendere ancora con un contratto in essere, e capisco che Percassi si arrabbi… A me che debba scegliere tra due o tre squadre…o vieni dame subito, oppure ne prendo un altro, ce ne sono mille di allenatori…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Gasperini ha già il via libera con l’Atalanta. Io non sono convinto che possa arrivare alla Roma, in questo caso l’avrebbero già annunciato, questi cambiamenti si fanno abbastanza velocemente. Io lo vedrei più vicino ai suoi vecchi colori di 20 anni fa, e cioè alla Juventus, e ci sono già stati dei contatti. Lui è andato a sentire se la proposta della Roma fosse interessante, per poi riprendere eventualmente il discorso con la Juventus. Secondo me è così…”

Redazione Giallorossi.net