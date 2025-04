Calciomercato Roma, dall’Olanda: Steijn firmerà per il Feyenoord, affare da 13 milioni

Sem Steijn, nome emerso negli ultimi giorni come possibile rinforzo per la Roma, è destinato a restare in Olanda. Secondo quanto riportato dal portale ad.nl, Twente e Feyenoord avrebbero raggiunto un’intesa per il trasferimento del trequartista classe 2001, autore di una stagione brillante in Eredivisie.

L’accordo, stando alle prime indiscrezioni, si aggirerebbe sui 13 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Tuttavia, fonti vicine al club di Rotterdam ridimensionano leggermente la cifra, parlando di un’operazione conclusa a condizioni più vantaggiose per il Feyenoord.

Il talento olandese firmerà a breve un contratto pluriennale, mettendo così fine alle speculazioni su un possibile futuro lontano dall’Olanda. La Roma, che aveva mostrato interesse, resta spettatrice: l’affare si chiude in patria.

Fonte: ad.nl