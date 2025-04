FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 25 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Monza, spunta Baldissoni per la nuova proprietà

Con la retrocessione vicina, prende quota la trattativa per il passaggio di proprietà del Monza a un fondo americano. Al centro dell’operazione Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma. L’interesse è concreto, ma la trattativa con Fininvest è ancora nelle fasi iniziali. Galliani dovrebbe restare come amministratore delegato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Cristante-Paredes, uno è di troppo

Si va verso un ballottaggio continuo da qui a fine stagione: Leandro Paredes da un mese a questa parte non è più il “monumento” di Ranieri. Ha collezionato tre panchine nelle ultime 4 partite in campionato e contro la Lazio è stato sostituito all’inizio della ripresa. Cristante è risalito nelle gerarchie e Claudio lo considera a tutti gli effetti un titolare. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…