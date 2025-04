Ghisolfi guarda anche in Premier: occhi su Anderson per il centrocampo

La Roma continua a scandagliare il mercato internazionale in vista della prossima stagione. Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare il centrocampo, reparto che sarà uno dei principali obiettivi della prossima sessione estiva. Tra i profili finiti sul taccuino del direttore sportivo giallorosso c’è anche quello di Elliot Anderson, talento classe 2002 di proprietà del Nottingham Forest.

Centrocampista moderno, dinamico e dotato di una buona qualità tecnica, Anderson si è messo in evidenza nella Premier League per intensità e capacità di inserimento. Il suo valore di mercato però non è indifferente: il club inglese lo valuta oltre 35 milioni di euro, cifra che complica eventuali affondi immediati, ma non esclude sviluppi in caso di cessioni eccellenti o formule creative.

Anderson gioca attualmente fianco a fianco con Callum Hudson-Odoi, esterno offensivo anche lui finito nei radar della Roma e seguito da vicino anche dal Napoli. Due nomi, quelli del Forest, che testimoniano la direzione intrapresa da Ghisolfi: monitorare profili giovani ma già abituati a palcoscenici importanti.

Fonte: Il Messaggero