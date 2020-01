Calciomercato Roma, è De Paul il preferito per la fascia destra ma l’Udinese chiede 35 milioni

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Non solo Politano e Suso: per la fascia destra della Roma, rimasta orfana dopo l’infortunio di Zaniolo, c’è anche Rodrigo De Paul.

A riferirlo è il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, che rivela come Petrachi stia vagliando anche il profilo dell’esterno destro dell’Udinese.

Il club friulano però spara alto e per lasciar partire il suo calciatore chiede 35 milioni di euro. La Roma potrebbe cercare di strappare un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il nome di De Paul comunque va tenuto in considerazione.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2020