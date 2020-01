Zaniolo, parla la mamma: “Nicolò vuole l’Europeo a tutti i costi. E’ terrorizzato dall’anestesia, Florenzi lo ha rincuorato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La madre di Zaniolo, Francesca Costa, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo il bruttissimo infortunio che ieri è capitato al figlio, rivelando come Nicolò voglia cercare a tutti i costi di recuperare per il prossimo Europeo. Queste le sue parole:

Nicolò se ne è accorto subito della gravità dell’infortunio?

Nello stesso istante in cui ha sentito crac ha pensato che era una cosa grave.

Ora come sta?

Molto meglio. Ride, scherza. Ieri stava molto molto male.

Tante persone gli stanno dimostrando affetto..

Per questo è felicissimo. Mi fa vedere il telefono e mi dice ‘Guarda mamma chi mi ha scritto’. Tutti i suoi compagni o campioni di tutte le entità gli hanno scritto.

Qualche parole che lo ha toccato più di tutti?

Il mister Mancini che gli ha detto ‘Ti aspetto’. Il suo mister Fonseca, Modric, Balotelli, Chiellini, Bonucci, tutti quanti. Il Capitano soprattutto, Florenzi, che ieri è venuto a casa.

Cosa gli ha detto Florenzi?

Di stare tranquillo. Lui ha il terrore dell’anestesia e la vede come un mostro. In realtà non è nulla e lui lo confortava.

È la prova più difficile per Nicolò?

Si però poco fa mi ha detto che è una cosa che succede e la prende come deve essere presa perché se fa questo lavoro ci sta.

Si può imparare da questa cosa?

Si è dalle cose negative che viene fuori il carattere. Ha dimostrato in parecchie occasioni di averne e spero lo farà anche in questa.

Agli Europei ci vuole andare?

A tutti i costi, ma la vede lunga come cosa.

