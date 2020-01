SONDAGGIO – Roma a caccia del sostituto di Zaniolo: chi preferiresti tra Suso, Politano e De Paul? VOTA!

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Petrachi è costretto a muoversi con velocità sul mercato dopo il grave infortunio che terrà Zaniolo fuori dal terreno di gioco fino alla prossima stagione.

Gli obiettivi per la fascia destra sembrano essere delineati: in prima fila c’è Politano, per il quale sono già stati allacciati i primi contatti con l’Inter. Ma il preferito sembra essere De Paul, per il quale però l’Udinese chiede un grosso sacrificio economico. L’ultimo nome in ballo è quello di Suso, già corteggiato dai giallorossi in estate.

Vi chiediamo: tra questi giocatori, quale vi sembra il rimpiazzo ideale per sostituire Zaniolo da qui alla fine del campionato? Votate il sondaggio e motivate la vostra scelta nello spazio dedicato ai commenti.