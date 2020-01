ULTIME DA TRIGORIA – Kluivert e Santon verso il recupero, ancora a parte Pastore

AS ROMA NEWS – Segnali di recupero importante sul fronte Justin Kluivert: l’olandese sta tornando a disposizione di mister Fonseca e oggi si è allenatore in parte con il resto del gruppo. L’esterno dovrebbe essere pronto per la gara di campionato contro il Genoa.

Fa progressi anche Santon, che come Kluivert ha svolto parte della seduta con i compagni. Hanno invece lavorato ancora a parte sia Pastore che Fazio: entrambi sono out per la gara di coppa Italia, ma è difficile anche un recupero per la prossima di campionato.

Chi ha giocato ieri ha effettuato solo lavoro di scarico. Per tutti gli altri invece esercizi atletici e tattici in vista del Parma.

Redazione Giallorossi.net