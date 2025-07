Calciomercato Roma, Di Marzio: “Anche il Milan su Wesley. Frenata Ferguson, il Brighton non vuole il riscatto”

Arrivano da Gianluca Di Marzio aggiornamenti, non troppo positivi, sulle trattative che la Roma sta portando avanti in queste ore con Palmeiras, Brighton e Flamengo.

Oltre al discorso Rios (di cui si parla nel nostro live dedicato al centrocampista), il giornalista di Sky Sport fa il punto della situazione anche su Ferguson e Wesley.

Per quanto riguarda il centravanti irlandese, il problema principale è la formula dell’affare in ballo tra Roma e Brighton: il club inglese infatti non vuole inserire il riscatto, pretendendo un prestito secco. Ipotesi che non però convince la Roma.

Complicata anche la pista Wesley: la novità delle ultime ore è che anche il Milan ha chiesto informazioni, ma i giallorossi rimangono più avanti avendo già raggiunto l’intesa con il giocatore. Resta però da trovare un punto di intesa anche col Flamengo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com