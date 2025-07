“ON AIR!” – PRUZZO: “Lasciamo perdere Rios, ce ne sono tanti come lui”, ROSSI: “Se il Palmeiras rifiuta ancora, temo ci sia l’Inter dietro”, FERRAZZA: “Non vedo segnali di chiusura imminente”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se sei arrivato a 27+3 per Rios, e quelli te ne chiedono ancora 30, e tu il giocatore lo vuoi a tutti i costi…beh allora dagliene 30. Ci sta che nelle trattative ti debba piegare davanti alle richieste del proprietario del cartellino. Non penso che sia la prima volta che succede. Io ci vedo grossa normalità per come si stanno sviluppando queste trattative, anche quella per Wesley…”

David Rossi (Rete Sport): “Ma sto Rios lo prendiamo o no? Ragazzi, c’hanno chiesto 30 milioni, siamo partiti da 22 +3, poi 25 +3, ora 27+3… adesso dico io, morammazzati…30 chiedete e 30 ve li stiamo dando…Io direi che siamo al redde rationem, perchè se ti dicono di no pure a 27+3 allora c’è qualcos’altro sotto, che io temo possa essere l’Inter…Se loro ti chiedono 30 milioni, e tu arrivi a dargli 30 pur di averlo non è più una trattativa, è un diktat…Se oggi ti dicessero no ai 27+3, io andrei su altro. Non esiste solo Rios, è forte, ma ce ne sono anche altri…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma conta di chiudere entro fine settimana il doppio colpo Wesley-Rios: per il laterale oggi in programma una nuova call. Per Rios, i giallorossi sono arrivati a trenta con i bonus e aspetta l’ultimo sì del Palmeiras. Per Angelino sta tornando a muoversi qualcosa nella Premier League, e nelle prossime settimane potrebbe uscire qualcosa. Wesley? Da quello che mi risulta la Roma arriverà a 22-23 milioni più 5-6 di bonus. Dall’entourage di Wesley filtra ottimismo…Sia Rios che Wesley hanno dato priorità alla Roma, sarebbe successo lo stesso anche l’anno scorso? Io penso che con Gasperini il progetto abbia una credibilità diversa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Si spera che entro il weekend la Roma riesca a chiudere questo fronte con il Sudamerica, che comporta uno svantaggio in termini di fuso-orario, un particolare che porta a dilatare i tempi delle trattative…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Se oggi arriva Rios io sono soddisfatto. Per me è un bel giocatore, che scopriremo tutti. Lo vedi bello coatto, bello sveglio, a me piacciono questi giocatori così. Il 99% dei tifosi lo vuole alla Roma, anche se lo conosceranno in 20…si presenta bene, si vede che ha una bella presenza e questo conta…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “A me Rios piace, me lo sono andato a guardare sui video, e so tramite persone da cui mi fido che è un nome fatto da Gasperini. Io spero di non dover andare al piano B, che è il marocchino che la Roma ha già fermato. Il piano A è diverso da quello B. E so che tutti e due non arriveranno…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Rios? Ma uno che sta per partire gioca titolare col Palmeiras poche ore fa? Ma noi abbiamo sempre visto calciatori che quando stanno per andare via vengono messi fuori squadra per paura che si facciano male e che possa saltare la trattativa… Io tutti sti segnali del suo arrivo imminente non li vedo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Rios? Quando ti avvicini così alla richiesta di un club, solitamente si va a daama. Ora dipende dal Palmeriras e da quanto vogliono tirare avanti questa storia. Oggi penso che una risposta, in un senso o nell’altro, arriverà. Ma la Roma penso sia molto fiduciosa di prenderlo. La coppia Rios-Konè? Devo essere onesto, il colombiano l’ho visto giocare poche volte. Ma faresti una coppia molto diversa da quelle avute negli ultimi anni, questa sarebbe molto poiù mdoerna, che abbinerebbe dinamismo e qualità. Come caratteristiche è molto più coppia Konè-Rios di Konè-El Ayanoui, si incastrano meglio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non ho sensazioni positive su Wesley. Perchè mi hanno detto che se il Palmeiras ne incasserà 30 per Rios, poi c’è il rischio che il Flamengo ne vorrà 31 per Wesley. E la Roma non può, perchè in questo momento ha un budget di 60-65 milioni per il mercato. E se spende 60 milioni per due giocatori, il budget è finito. Poi puoi lavorare ai prestiti, come sta succedendo con Ferguson. Io butto lì il nome di Grealish, che è più una suggestione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Rios? Io avevo già lasciato perdere…ma veramente…è un buon giocatore, ho visto qualche resoconto, ma ce n’è in giro di calciatori così. Poi se Gasperini ti chiede un sacrificio per quel giocatore, allora stai e partecipi a un’asta. Io non ho capito il cartellino di chi è…ha quattro proprietà questo cartellino… Ferguson? E’ il momento giusto per prenderlo dopo un’annata difficile. Ma io rimango della mia idea, e cioè che la priorità debba essere il Lookman…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il mercato è aperto da quasi 20 giorni e la Roma non ha preso niente. Sai, va bene che il mercato finisce il 31 agosto, ma l’allenatore è nuovo e gli servono giocatori adatti…non dico che sia preoccupante, però Gasp avrebbe bisogno di almeno 1-2 giocatori con cui creare anche delle alternative. Se prendi uno come lui devi mettergli a disposizione subito uno o due giocatori…Se uno ti chiede 30 per un giocatore e tu gliene offri 4, è inutile iniziare una trattativa…”

