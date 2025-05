Calciomercato Roma, Di Marzio: “Il Como non molla Fabregas, non ci sono spiragli”. Corsport.it: “Non sarà lui il prossimo allenatore”

Il pressing della Roma per arrivare a Cesc Fabregas non ha prodotto nessun risultato concreto. Il Como fa muro totale intorno al suo allenatore, e non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via.

Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo portale proprio in questi minuti: “Non ci sono margini per una trattativa che potrebbe portare l’allenatore spagnolo sulla panchina dei giallorossi”.

Nei giorni scorsi la Roma, forte di un’apertura da parte di Fabregas, aveva provato a intavolare discorsi con il club lariano per provare a trovare il modo di liberarlo dal contratto che lo lega ai lombardi, ma senza successo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Non sarà Cesc Fabregas il prossimo allenatore della Roma. Lo afferma con decisione l’edizione on line del Corriere dello Sport. Il tecnico infatti non ha intenzione di rompere con il Como, che ha manifestato la ferma intenzione di continuare con lui. Fabregas potrebbe vacillare solo nel caso in cui venisse contattato dall’Inter. La Roma dunque torna a considerare le alternative.

Fonte: Corrieredellosport.it