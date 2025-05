La Repubblica: “Svilar rompe con la Roma, chiesta la cessione”. Ma da Trigoria: “Pronta una terza offerta, la trattativa va avanti”

Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica (M. Juric), nella Roma è deflagrato il caso Svilar, ormai scoppiato definitivamente dopo le mancate risposte del club sul suo futuro.

Il portiere belga, protagonista di una stagione superlativa, ha rotto gli indugi comunicando al club — e allo stesso Claudio Ranieri — la propria volontà di andare via. Una decisione maturata dopo un lungo silenzio da parte della società, che non ha fornito risposte né su un eventuale rinnovo né su una possibile cessione, in attesa di conoscere l’esito della corsa Champions.

L’incontro tra l’agente del portiere e il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi non ha prodotto nulla di concreto: “Fateci sapere cosa volete fare: rinnovo o cessione”, avrebbe detto il procuratore. Ma da Trigoria nessun segnale è mai arrivato. Da qui la rottura di Svilar, che ha chiesto di essere ceduto.

Fonte: La Repubblica

Aggiornamenti sul caso Svilar: stando a quanto filtra da Trigoria, la Roma non considera chiusa la trattativa per il rinnovo del calciatore ed è pronta ad avanzare una terza offerta all’agente del portiere belga. Dal club giallorosso c’è dunque la volontà di proseguire i colloqui per arrivare a un accordo. Lo riferisce il giornalista Lorenzo Pes a Tele Radio Stereo, aggiungendo che la seconda offerta della Roma non avrebbe raggiunto nemmeno i 2 milioni di euro.