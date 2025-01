Calciomercato Roma, Di Marzio: “Interesse concreto per Frattesi ma l’Inter non vuole cederlo a gennaio”

AS ROMA NEWS – La Roma è concretamente interessata al centrocampista dell’Inter Davide Frattesi con un trascorso nella primavera giallorossa: la conferma arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti.

Il classe 1999, scrive il giornalista ed esperto di mercato sul suo sito di riferimento, sta trovando poco spazio in stagione con la maglia dell’Inter ed è tornato nel mirino dei giallorossi, che lo hanno ceduto al Sassuolo nel luglio del 2017. Il centrocampista non è contento dello spazio che sta avendo all’Inter ed è disposto ad ascoltare l’offerta della Roma.

L’Inter però non ha intenzione di cederlo nella finestra di gennaio e la valutazione del centrocampista è alta. Nell’affare tra i due club, precisa Di Marzio, non ci sarebbe di mezzo il cartellino di Lorenzo Pellegrini, che sembrava poter finire in uno scambio sull’asse Roma-Milano.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

