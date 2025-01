RANIERI: “Lazio temibilissima, ma il derby fa storia a sé. Sarebbe ora di regalare qualche soddisfazione ai Friedkin. Pellegrini? Non gioca perchè si porta dei macigni dietro” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene in conferenza stampa a due giorni dal derby contro la Lazio in programma domenica sera alle ore 20:45.

Queste le parole del tecnico giallorosso sulla partita contro i biancocelesti, sulle condizioni della squadra e sul rapporto con i tifosi.

Tutti recuperati tranne Cristante? Cosa rappresenta il derby?

“Tutti recuperati tranne Celik che ha la febbre, vediamo domani se ha sfebbrato. Sul derby, è la partita clou, quella che un tifoso romanista sente di più. La classifica parla chiaro: loro vivono un momento eccezionale, giocano in velocità, con pochi tocchi. E’ una squadra temibilissima. Ma il derby fa storia a sé”.

Cosa ha detto il mese di dicembre della Roma? Il suo derby da ragazzo?

“Il mio derby da ragazzo, beh andavo in curva Sud, allora era trequarti romanista e un quarto laziale, si aspettava Dante per iniziare i cori. Ricordo quello. Su dicembre, ci ha fatto capire che la squadra è riuscita a ricompattarsi, non siamo al 100%, però abbiamo rimesso la nave in navigazione. Dove possiamo arrivare non so, posso promettere solo il massimo”.

Sapere che si gioca solo per qualcosa di effimero, che vale solo per i tifosi, la agita o la tranquillizza?

“Allora vale anche per me se vale solo per i tifosi. Mi dà l’emozione di sempre, il derby è il derby, ci teniamo noi come loro. Non conta la classifica, si azzera tutto. La vivo non con agitazione, ma con la voglia di far bene. L’agitazione non è una buona motivazione”.

Domani molti debuttanti nel derby, può essere un vantaggio o uno svantaggio?

“Il vantaggio è mettere giocatori che stanno bene fisicamente, moralmente e in connessione l’uno con l’altro”.

Lei ha sempre parole di grande affetto per Pellegrini, ma dall’altro lato è anche quello che può ridargli il sorriso. Perchè non lo fa giocare?

“Solo una considerazione psicologica. Tecnicamente è uno dei migliori centrocampisti in Europa, sono pochi quelli che fanno gol e chi ci li ha se li dovrebbe tenere stretti. Ma lui soffre questa cosa dei tifosi e io devo tener presente se un giocatore se ne fa carico o gli scivola via. Lui si carica tutti i problemi, e invece dovrebbe giocare con naturalezza, solo così potrà tornare quello che è, invece si porta dei macigni dietro. Se fa un errore il beniamino del pubblico non succede niente, quando invece lo fa lui subito viene caricato di negatività”.

La Lazio gioca molto sugli esterni, sta pensando a qualcosa di particolare?

“Loro hanno trovato il bandolo della matassa, giocano bene sia sugli esterni che centralmente. Tengo tutto in considerazione, come Baroni”.

Lei ha vinto tutti i derby, conterà la sua esperienza?

“No, la Lazio va col pilota automatico. Baroni sentirà la bellezza del derby, ma tutto qua”.

C’è un riavvicinamento della piazza: è pace fatta coi tifosi?

“Siamo tutti uniti, stiamo spingendo per far bene e i tifosi stanno facendo la loro parte. Una volta si diceva “La Roma non si discute, si ama“, e io l’ho sempre amata e continuerò ad amarla, nel bene e nel male. I Friedkin hanno messo tanti soldi, sarebbe ora di dargli qualche soddisfazione”.

