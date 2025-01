Calciomercato Roma: Le Fee sempre più vicino al Betis in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra davvero già finita, almeno per quest’anno, l’avventura in giallorosso di Enzo Le Fee, centrocampista 24enne arrivato in estate dal Rennes per 23 milioni di euro ma che non ha convinto Claudio Ranieri.

Stando a quanto scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it, il centrocampista francese ha chiesto la cessione e nelle ultime ore si sono registrati ulteriori passi in avanti nella trattativa con il Betis. L’affare si basa su un prestito con diritto di riscatto e la fumata bianca potrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Fonte: Gazzetta.it

