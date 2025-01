“ON AIR!” – PRUZZO: “La Roma non può perdere questo derby, sarebbe il disastro”, ORSI: “Ranieri un mestierante, lo temo”, LO MONACO: “Pellegrini? Certi calciatori devono giocare anche quando vanno male”, CORSI: “Lui con la Roma ha finito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che Hummels rimanga a lungo, terrificante la frase della sua intervista dove dice che non ha ancora deciso se resterà, io spero che firmi un contratto a vita con la Roma…giocatore straordinario, grande campione, l’unico insieme a Dybala di questa rosa che può essere definito tale. Ranieri ha avuto un grande impatto sullo spogliatoio, lasciando aperte finestre inaspettate sul suo futuro sulla panchina della Roma, perchè lo stesso Hummels dice che sarebbe felice di essere allenato ancora da lui. E’ un bell’appoggio da parte di un calciatore importante…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Cedere Baldanzi o Dahl? Per me servono tutti, contro l’AZ potrebbe esserci bisogno anche di loro. Se per caso si fa male qualcuno, poi con chi giochi…Io finché stai qui ti sfrutto. Pellegrini? Fino a due anni fa ti dicevo “Pellegrini tutta la vita“, ora invece ti dico “no, grazie”. Io spero che in estate vengano ceduti Cristante, Pellegrini, Zalewski, Le Fee, manderei in prestito Soulè e Baldanzi, e vorrei Salah… Per me le priorità sul mercato di gennaio sono un terzino destro e un centrale di difesa. A giugno vorrei la seconda punta da 15 gol e il centrocampista alla Frattesi…Ma se domenica mi serve Le Fee, che a me non piace per niente, viva Le Fee, che magari segna…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Su Le Fee aspetterei un attimo…che debba andare via per giocare sono d’accordo, ma dare un giudizio su di lui è ancora presto. Per me è un buon giocatore, voglio vederlo un attimino. Il problema è che è stato pagato tanto…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La colonna portante della Roma del prossimo anno non sappiamo ancora se ci sarà. Perchè Hummels ti ha detto che deciderà in estate, Paredes deve ancora rinnovare, e su Dybala che si fa? Sono tutti punti interrogativi. Le volontà di Ranieri sono parole, poi servono le firme sui contratti. Va tutto ratificato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “E’ difficile fidarsi di Friedkin, non vorrei che fosse altro fumo negli occhi come con Mourinho e De Rossi… Pellegrini? Non vorrei mica mandare via solo lui, sono tanti i giocatori che vorrei vendere. Al momento però il giocatore più negativo della Roma è lui, gli altri almeno si danno da fare. Lui non ce la fa più a reggere sta storia, è proprio finito lui con la Roma. Poi magari va a Napoli e gioca, perchè mica è una pippa…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Pellegrini sta ragionando sulla possibilità di andarsene, ma ha la pressione familiare di non allontanarsi troppo da Roma…lo sapete quanto contano ste cose. Lui non ce la fa più a giocare sereno e a divertirsi. Anche persone molto vicine a lui te lo dicono, è diventato cupo… Fidarsi dei Friedkin no, ma fidarsi di Ranieri sì, perchè sai che sarà il metro, lo scudo di cui puoi fidarti. Ora l’ultimo colpo da giocarsi con la piazza è Totti, ma Ranieri lo ha già detto, non è che vuole portarlo per fargli fare l’amuleto, prima bisogna capire cosa vuole fare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “L’intervista di Mancini fa capire che i giocatori non sono riusciti a fare il loro lavoro e che il distacco con le idee di Juric era evidente. Fra l’altro non nasconde lo scontro con il tecnico dopo Firenze. C’è stato un evidente cortocircuito, cambiare 4 allenatore è stato complicato e Ranieri era l’allenatore giusto per ridare serenità. Mancini dice che in estate non ci sono stati problemi tra De Rossi e Lina Souloukou, ma su quello continuo ad avere dei dubbi… Formazione per il derby? L’unico dubbio è tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2, con El Shaarawy nel tridente o con Pisilli a centrocampo. Un duello interessante è sulla destra della Roma e sulla sinistra della Lazio, quello tra Saelemaekers e Tavares…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io su Pellegrini ho un opinione: per me è un giocatore forte, sopra la media, di grandissima qualità. E oltretutto, e questo me lo fa essere simpatico senza averci mai parlato in vita mia, amo Lorenzo Pellegrini come uomo da quello che sento dire di lui. Basta leggere le interviste oggi di Mancini e Hummels, dicono le stesse cose: Pellegrini ama la Roma quasi più della sua famiglia, è un ragazzo che ha sempre cercato di aiutare compagni e allenatori. E in più è un ottimo giocatore. Poi se mi chiedete: “Ti piace il Pellegrini visto ultimamente?“, la risposta è no. Però ritengo che nel calcio ci sono giocatori che quando vanno male, ma tu ritieni che siano forti, devono giocare lo stesso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so la Roma a cosa possa puntare in questa stagione, deve fare il doppio dei punti nel girone di ritorno di quelli fatti in quello d’andata, ma non so dove arriverebbe con 60 punti. Meglio non pensarci, adesso è prematuro. La Roma non può proprio perderlo questo derby, se dovesse perdere saremmo al disastro…dopo un girone del genere, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta… La Lazio invece sta andando molto bene, e se la potrebbe permettere una battuta d’arresto…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Quella di domenica sarà una partita molto equilibrata. Nelle ultime partite Roma e Lazio hanno fatto gli stessi punti, i giallorossi hanno avuto avversari meno tosti, ma sempre 7 punti hanno fatto. Io penso che la Roma abbia addirittura qualche vantaggio dal punto di vista dell’organico, la Lazio ha qualche assenza pesante in ottica dei cambi… La Roma per pensare di poter giocare in Europa dovrà fare il girone di ritorno come quello di andata fatto dalla Lazio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il derby non ha pronostici, è sempre stato così. Il campionato dice che la Lazio sta facendo benissimo, mentre la Roma molto male… Però ci sono partite che possono essere di svolta: se la Roma vince, guarda il futuro in modo differente e può pensare a una piccola rincorsa. Se invece dovesse vincere la Lazio, certificherebbe la supremazia sulla Roma e si candiderebbe per un posto in Champions. E’ un derby che conta, eccome… Io della Roma temo di più l’allenatore, che è uno esperto, te la incarta. E’ un mestierante che ti mette in difficoltà nonostante tu sia più bravo…”

