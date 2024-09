LIVE! JURIC NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA. Contratto di un anno con opzione per il rinnovo in caso di Champions

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Crescono le quotazioni di Ivan Juric come probabile erede di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, sarebbe l’ex allenatore del Torino la principale soluzione italiana, con il tecnico croato che sta guadagnando posizioni, diventando il primo indiziato.

A livello internazionale, invece, il club sta considerando Edin Terzic e Thomas Tuchel. Non ci sono stati contatti con Massimiliano Allegri, al momento senza una panchina, mentre Stefano Pioli non è tra i papabili, dopo la chiusura con l’Al-Nassr. Anche sul fronte Sarri, al momento, non si registrano movimenti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico croato, il suo agente e la dirigenza giallorossa hanno chiuso ora l’accordo. Lo riferisce Sky Sport.

L’ex Torino dirigerà l’allenamento del pomeriggio. Confermate le precedenti anticipazioni: contratto fino a giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di conquista della Champions League.

🟡🔴🇭🇷 Former Torino head coach Ivan Jurić becomes new AS Roma manager on contract until June 2025.

There’s an option to extend the contract until June 2026 if AS Roma get qualified to Champions League 2025/26.

He’s the replacement for Daniele de Rossi who’s been fired today. pic.twitter.com/u3ABjLzpHj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024