Trigoria, tensione fuori dai cancelli. I tifosi contestano Pellegrini: “Quanti allenatori vogliamo fare fuori?” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tensione alle stelle fuori dai cancelli di Trigoria dopo la notizia dell’esonero di De Rossi che ha sconvolto il già agitato ambiente romanista.

L’arrivo di Ivan Juric non ha contribuito a placare il già forte malumore della piazza, che si è cominciato a manifestare alle porte del centro sportivo giallorosso.

Alcuni tifosi hanno intercettato la macchina di capitan Pellegrini e hanno richiesto un confronto con il calciatore. Uno di questi, in maniera polemica, ha domandato al calciatore: “Quanti altri allenatori vogliamo ancora fare fuori? E’ il quinto allenatore che mandiamo via, ogni volta la stessa scusa. Pascolate in mezzo al campo…”.

Pellegrini ha cercato di negare il suo coinvolgimento dalle scelta di esonerare De Rossi (“Non dire questo a me”, le parole del centrocampista), ma la protesta ha cominciato a montare. “Daglielo al mister questo“, gli ha suggerito un altro ragazzo, porgendogli provocatoriamente un pallone sgonfio.

Quando il sette giallorosso ha tirato su il finestrino per varcare i cancelli di Trigoria, un tifoso gli ha urlato: “Vergognatevi, siete voi i responsabili! Me**e! Mourinho e De Rossi sono dei gladiatori, tu non sei un ca**o!“.

🔴Pesante contestazione a Trigoria a #Pellegrini e la squadra: il capitano dell’#ASRoma si ferma e ha un rapido scambio di battute con i tifosi🚨 ‼️“È il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo!@francescoiucca pic.twitter.com/1njNK26IXi — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 18, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!