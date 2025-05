Calciomercato Roma, dirigenza e proprietà dell’Atalanta in riunione, si decide il futuro di Gasperini. La Dea ha già sondato Thiago Motta

Gli stati generali dell’Atalanta si trovano in riunione a Zingonia, quartier generale del club bergamasco, per decidere il futuro del club e di Gian Piero Gasperini, tecnico a cui Percassi aveva proposto un rinnovo di contratto fino al 2027.

La risposta del tecnico piemontese però non è ancora arrivata, e le ultime dichiarazioni di Gasp sembrano non aver fatto molto piacere alla proprietà del club bergamasco. Per questo motivo sembra esserci grande incertezza sul futuro in nerazzurro del tecnico 67enne.

Stando a quanto riferisce il giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb.com, Gasperini non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo dell’Atalanta perchè sarebbe in attesa di capire cosa faranno altri club, tra cui Juventus e Milan, oltre alla Roma con cui ha avuto già dei contatti.

In caso di separazione anticipata, la Dea avrebbe già sondato Thiago Motta, esonerato dalla Juventus a stagione in corso. Si attende dunque di capire cosa uscirà fuori dal summit di questo pomeriggio a Zingonia, che dovrebbe decidere il futuro di Gasp sulla panchina dell’Atalanta.

