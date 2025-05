Calciomercato Roma, Ghisolfi è a casa Milan: incontro con i rossoneri per l’affare Saelemaekers. Presenti anche Vitali e Riso

Florent Ghisolfi si muove. All’indomani della vittoria sul Torino e della fine del campionato, il direttore sportivo della Roma è stato avvistato a Milano, nella sede del Milan. Un incontro che non è passato inosservato, anche perché immortalato dal giornalista di MilanNews.it, Antonio Vitiello, che ha documentato la presenza del dirigente giallorosso e la sua entrata nei locali del club rossonero.

Oggetto principale della discussione, secondo quanto trapela, è stato Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione in giallorosso, è ancora formalmente di proprietà del Milan, che lo ha ceduto in prestito alla Roma la scorsa estate. I giallorossi però, viste le prestazioni dell’ex Anderlecht, vogliono trattare l’acquisto del calciatore a titolo definitivo.

Non solo Saelemaekers, però. La visita di Ghisolfi a Casa Milan potrebbe essere stata anche l’occasione per intavolare altri discorsi, o per esplorare eventuali sinergie di mercato in vista della sessione estiva.

Stando a quanto aggiunge il portale Calciomercato.com, presenti all’incontro anche alcuni intermediari, tra cui l’agente Beppe Riso, oltre all’avvocato Vitali, a testimonianza di una trattativa in piena evoluzione.

Fonti: Milannews.it / Calciomercato.com