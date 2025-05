LIVE! Fabregas-Roma, ci sono anche Inter e Milan: offerta dei rossoneri, i nerazzurri ci pensano per un possibile dopo Inzaghi

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Stando a quanto riferisce l’edizione on line de Il Messaggero, anche il Milan è sulle tracce di Cesc Fabregas per il dopo Conceicao, con i rossoneri che avrebbero già presentato un’offerta al tecnico spagnolo.

Tutti pazzi per Fabregas. Da ieri le voci su un possibile approdo a Trigoria dietro suggerimento di Claudio Ranieri si rincorrono: la Roma infatti, riferiscono gli esperti di mercato, starebbe provando a convincere il Como a lasciarlo andare forti un accordo verbale con lo spagnolo.

Ghisolfi è in contatto con la dirigenza lombarda per liberare Fabregas, prima scelta del club giallorosso. I Friedkin infatti avrebbero deciso di puntare l’ex Barcellona per avviare un nuovo progetto pluriennale che miri a riportare la Roma in Champions.

E’ però di pochi minuti fa l’indiscrezione che vede anche l’Inter sulle tracce di Cesc Fabregas: Simone Inzaghi infatti è fortemente tentato dalle sirene arabe, con l’Al Hilal pronto a ricoprirlo d’oro. Se il tecnico nerazzurro dovesse decidere di accettare la corte saudita, lo spagnolo potrebbe diventare il candidato forte a sostituirlo in panchina. Allegri infatti potrebbe accasarsi al Napoli qualora Antonio Conte decidesse di lasciare la Campania, con (probabile) destinazione Juve.

