FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 26 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Corsport: “Perde quota la pista estera”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene escluso il ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, così come quello di Josè Mourinho. Secondo il quotidiano il nome straniero sta perdendo quota, perché il club giallorosso sarebbe intenzionato a scegliere un tecnico che conosca la Serie A.

Ore 9:30 – Zazzaroni: “Il rigore di Caviglia è un regalo…”

La Roma resta fuori dalla Champions per un punto. Decisivo il rigore concesso alla Juve al 75’ per un fallo di Nicolussi Caviglia su Conceição, con i bianconeri poi vittoriosi a Venezia. Ivan Zazzaroni a Pressing solleva dubbi e crea polemiche: “La palla era passata, che lo sgambetta a fare? Mi sembra un regalo. Non accuso nessuno, quel rigore mi lascia perplesso…”.

Ore 9:10 – Toro-Roma, i voti dei quotidiani: spicca Saelemaekers

Tra i protagonisti del match di ieri spicca Alexis Saelemaekers: è lui il migliore in campo per i giornali con una media voto di 7.42, impreziosita dal gol del raddoppio e da una prestazione brillante. Bene anche Leandro Paredes (7.00), autore dell’1-0 su rigore e padrone del centrocampo, e Manu Koné (6.92), che domina il duello con i mediani granata. In difesa il migliore è Angelino (6.78), attento e propositivo. Nessuna insufficienza tra i giallorossi. Chiusura da applausi per Claudio Ranieri, che lascia la panchina con un trionfo e una media voto altissima: 8.07.

Ore 8:30 – Rosella Sensi: “La Roma deve tornare all’altezza dei tifosi”

Rosella Sensi, ex presidente del club giallorosso, ha ringraziato Claudio Ranieri per il lavoro svolto in questi mesi con un posto sui social: “È finita ancora senza Champions, ma visto come era iniziata la stagione non possiamo che ringraziare Claudio Ranieri. È stata un’annata particolare in cui abbiamo avuto prima paura e poi abbiamo provato orgoglio per una rimonta che solo il mister poteva compiere. Complimenti quindi a lui e alla squadra che l’ha seguito quando tutto sembrava perso. Ma ora non bisogna sbagliare più perché la Roma deve tornare all’altezza dei suoi tifosi e a giocare la competizione che manca da troppo tempo”.

IN AGGIORNAMENTO…