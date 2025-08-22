Calciomercato Roma: Dovbyk ha detto sì al Napoli

0
2

Artem Dovbyk non chiude la porta al Napoli, anzi, la tiene ben aperta. Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha sondato la disponibilità del calciatore a trasferirsi da Conte, incassando il sì dell’ucraino.

Già nella giornata di ieri si era parlato di una proposta di un contratto da 3 milioni di euro avanzata all’attaccante da parte di emissari del Napoli. Ma se Dovbyk ha detto sì agli azzurri, tutta da trovare sarebbe l’intesa con la Roma. 

Il club capitolino è disposto a trattare la cessione del suo numero nove, ma vuole farlo solo a determinate condizioni. Il Napoli al momento è intenzionato ad avanzare un’offerta in prestito oneroso da 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto, mentre la Roma, alle prese con i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario UEFA, chiede una cessione a titolo definitivo per fare cassa e sistemare i conti.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome