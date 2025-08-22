Calciomercato Roma: Dovbyk ha detto sì al Napoli

Artem Dovbyk non chiude la porta al Napoli, anzi, la tiene ben aperta. Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha sondato la disponibilità del calciatore a trasferirsi da Conte, incassando il sì dell’ucraino.

Già nella giornata di ieri si era parlato di una proposta di un contratto da 3 milioni di euro avanzata all’attaccante da parte di emissari del Napoli. Ma se Dovbyk ha detto sì agli azzurri, tutta da trovare sarebbe l’intesa con la Roma.

Il club capitolino è disposto a trattare la cessione del suo numero nove, ma vuole farlo solo a determinate condizioni. Il Napoli al momento è intenzionato ad avanzare un’offerta in prestito oneroso da 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto, mentre la Roma, alle prese con i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario UEFA, chiede una cessione a titolo definitivo per fare cassa e sistemare i conti.

Fonte: Corriere dello Sport