Roma, solo Sancho

Una scelta di vita, più che di mercato. Sul fronte Sancho-Roma l’ultima parola spetta al diretto interessato, e a pochi giorni dalla fine del mercato non è ancora arrivata. I giallorossi da giorni aspettano il sì dell’ex talento del Dortmund, oggi in bilico tra la chiamata di Gasperini e i dubbi sul proprio futuro. Non ci sono più ostacoli economici o accordi da limare tra i club: la trattativa è stata costruita e definita, ma resta da sciogliere il nodo principale, ovvero la volontà del giocatore.
Se il dialogo non si è interrotto a inizio settimana è solo grazie alla determinazione di Gasperini, che ha fatto capire alla dirigenza di voler puntare esclusivamente su Sancho. Massara, in linea con l’allenatore, ha messo in stand-by le altre piste: per il tecnico piemontese non esiste un’alternativa reale, c’è solo lui.
Anche i Friedkin si sono mossi in prima persona, come già fatto in passato nei colpi a effetto, provando a convincere il classe 2000 a sposare il progetto giallorosso. Roma e Manchester United hanno chiuso rapidamente l’intesa sulla formula: prestito con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più bonus, dopo che gli inglesi hanno accettato di abbassare le richieste iniziali. Trovato anche l’accordo con gli agenti su stipendio e commissioni, tutto è pronto. Tutto, tranne la decisione di Sancho.
Il giocatore, in una recente telefonata con Gasperini, era apparso propenso ad abbracciare l’orizzonte giallorosso, smentendo di aver mai detto “no alla Roma”. L’inerzia dell’operazione, però, potrebbe portare a un’evaporazione, e una svolta immediata ora può darla solo il Manchester United, che avrebbe ribadito la minaccia di metterlo fuori rosa in caso di permanenza.
Il tempo, però, non è un alleato. E allora la Roma ha fissato una deadline precisa: darà ancora 48 ore al calciatore, ma entro il weekend si attende una risposta definitiva: se sarà un no, Massara dovrà rimettersi subito in moto, anche se le alternative di livello si stanno assottigliando. Rowe ha scelto Bologna, Fabio Silva si avvicina al Dortmund, e l’all-in su Sancho diventa sempre più rischioso.
stanno a fa sta telenovela per arrivare alla fine del mercato senza aver preso più nessuno con la scusa che l’allenatore voleva solo questo e che loro hanno fatto di tutto per accontentarlo
Alla Roma vogliamo solo giocatori convinti e agguerriti, non mercenari viziati che pascolano in mezzo al campo!
Ma la scusa con chi?
Per cosa?
Ma pensate davvero di essere così importanti??
I social hanno fatto parecchi danni…. ma tanti eh….
ma fatela finita. sempre a criticare, ogni falsa notizia giornalistica. a Trigoria nessuno parla e i giornalai sanno tutto e voi giù a sputare sentenze.
tutti vorremmo un mercato da 300 mln, ma le realtà, in Italia, sono diverse. guardate il Milan, pensate che Boniface sia la prima scelta in attacco.
l’unica cosa su cui si può discutere è l’esasperazione su Sancho, perché Fabio Silva lo prendi solo per fare il centravanti di riserva, perché esterno sinistro non mi sembra lo abbia fatto di recente, lo adatti.
Credo che per il volo e le visite mediche di attende l’ok al West Ham di Pellegrini. Da quello che sembra la Roma non può sostenere (e nemmeno rischiare di farlo) un’altro stipendio di quella portata…secondo me ;e ribadisco che è solo un mio pensiero) se esce Lorenzo entra Jadon
sempre in ritardo, dannatamente in ritardo!
In ritardo cacciamo Pinto, Souloukou, Juric e infine Ghisolfi!
In ritardo nelle scorse sessioni di mercato e quanto caro ci costarono nel computo finale sconfitte e pareggi di quelle prime 2/3 giornate con neopromosse e squadre poi salve per miracolo!
In ritardo arriva Ranieri vanificando il suo MIRACOLO di qualificarci per la coppa dei grandi per un paio di punti!
Massara SVEGLIA! Sancho o no, manca ALA SINISTRA!
Ma manca pure il difensore centrale VELOCE!
Manca difensore a SINISTRA!
Manca REGISTA!
Friedkin, così siamo ancora una scommessa, e da VINCERE, per centrare la qualificazione alla Champions 2026/27! Ma non v’interessa pure a voi e al vostro portafoglio…ah, non è così..?
Al momento la teoria della “scusa” avanzata da Sandro, vista l’inerzia del mercato, non è campata in aria.
Poi al 31 agosto avremo tutti i tasselli al loro posto, chi lo sa….
Anche perché non manca solo il Sancho nazionale, ne mancano almeno altri tre…..
Aspettiamo il rush finale, sempre con il cuore in gola e senza fare gli ipocriti, negando che siamo in grosso ritardo
Sandro 77 anto ti ha risposto bene.
Perché Tu critichi da tifoso (magari abbonato della Roma) questo mercato?
Ti sei abbonato alla sola notizia che arrivava Gasperini (senza chiedere un DS da Champions o vedere la squadra fatta)?
Si e disponibile allora?
I Friedkin hanno imparato molto dalla TV italiana ed in particolare dsl famoso detto di Wanna Marchi
” i co..ni li devi ink..re”.
Ti hanno riproposto il trucco allenatore famoso DS mediocre come fatto con Mou e Pinto?
Ci sei cascato di nuovo? allora vedi che te piace..
Sinceramente non capisco questi commenti.
Manca questo, manca quello, un terzino, un’ala, ecc….
Ranieri è stato chiaro: le prossime due sessioni di mercato saranno difficili e l’obiettivo è a tre anni.Non si può rivoltare una squadra abbonata al 5/6 posto in due minuti.
Quest’anno hai confermato tutti i migliori e aggiunto quelli che si spera saranno due nuovi titolari. Il prossimo anno altri due acquisti che saranno altri prossimi titolari.
L’unica cosa che manca per il gioco di Gasp è un giocatore in grado di saltare l’uomo sulla fascia, costringere un difensore in chiusura e liberare il centravanti.
ma se il giocatore non vuole venire,…….non è meglio lasciar perdere?…..oppure le cose non stanno così???
A sto punto me viè da pensà che le cose nun stanno così. Te pare che na società sta a implorà in ginocchio n’carciatore?! E’ chiaro che se sta aspettà che se sistemi quarcosa…
Problema commissioni. Si spera che il MU se ne accolli tutte o parte.
Aspetto di sentire Gasperini oggi in conferenza.
Nun te dirà niente su sto argomento, anzi l’addetto stampa farà a’ premessa de nun fa domande sur carciomercato…
giraldi sa tutto, lavora a trigoria, ma sta qui in incognito
se non viene rimaniamo con il cerino in mano e se viene ci sono grossi dubbi visto verrebbe solo per la lauta paghetta
speriamo in conferenza oggi faccia un po di chiarezza il Gasp
Gasp come Ranieri… hanno i capelli bianchi ,non fanno i parafulmine alla società… su questo siamo tutti in accordo…
tutti sappiamo delle difficoltà
quindi se si va oltre le difficoltà e promesse state sicuri che lo dice … non ci gira in torno …
Connors dice giusto: qui infatti non va bene nulla.
tutto e il contrario di tutto…
Magari arriva e allora forza Sancho… ma, nel frattempo (sempre che le cose stiano così), se po’ dì che me sta già sur ca… ?
Se po’ di’….. se po’ di’…!!!
se arriverà, lo tiferò… però per diventarmi anche simpatico ce ne vorrà un bel po’
daje un po’
spero tanto di essere smentito dai futuri risultati ma sinceramente mi aspettavo un mercato diverso da Massara , casomai rischiando di piu ma prendendo giocatori meno costosi , subito e senza svenarsi su un Sancho poco convinto e motivato .Che senso ha avere un Sancho da 10 e passa Mln lordi x 5 anni e a 20 e passa Mln di cartellino se viene anche contro voglia? investi 70 Mln su un giocatore bravo ma che ultimamente è un piccione viaggiante che nessuno tiene …. anche io terzino brasiliano preso a 30Mln ? Bailey che si rompe subito … per carità sfiga è , ma qualche rottura l aveva già avuta …. speravo in 4/5 colpi di ragazzi grintosi poco conosciuti da 10/15Mln l’uno degni di uno scouting professionale …. spero proprio di avere torto perche in Massara ho massima fiducia e stasera tiferò come sempre la mia amata in tribuna Tevere con tutta la mia famiglia . Forza Maggica ASRoma
Tutto corretto, però allo stadio meglio se ce vai domani…no stasera, anche se oggi costa de meno…
Vacci domani sera in tribuna Tevere.
Stasera rischi di trovarti al buio.
De sicuro stasera in Tevere non ce vai
ti faccio i complimenti per la seconda volta in poche ore. è così. Massara non mi pare un upgrade rispetto a Ghisolfi. da addetti ai lavori Ghisolfi aveva ristrutturato e bene il settore scouting della Roma. qualcosa deve essere successo, un’incomprensione, un’offerta del Sunderland, boh. Fattosta che il cambio DS non mi sembra abbia giovato.
Su Gasp e le sue fissazioni, lo sapevamo, per questo personalmente speravo in un altro profilo.
hai ragione Publio; D !!!! è che non vedo l’ora di andarci !!!!
A parte che Fabio Silva e Rowe non mi pare aggiungessero chissà che cosa,
o quantomeno erano tutti da verificare come Baileys,
io mi auguro che questa narrazione sia davvero una cavolata,
altrimenti dubiterei parecchio sulla lucidità di Gasp e di Massara.
Lo stipendio di Sancho, dal sito del MU è questo:
13.000.000 £ annui.
7.800.000 £ netti.
Sterline, non €. in € sono quasi 9ML € netti.
Noi ne offriamo grosso modo la metà mi pare (5, e personalmente sono davvero una follia per un giocatore che viene da 2 annate disastrose).
Il Besiktas se capisco bene ne offre circa 8.
Altre offerte non ci sono, nessuna squadra in premier è interessata,
squadre che strapagno Okafor e Leoni ma Sancho no…. chissà perchè.
E nessuna in Liga, Bundes, Ligue… nonostante i prezzi del cartellino.
Mi pare chiaro che se a Sancho interessasse il livello della squadra o del campionato avrebbe accettato la nostra offerta, ma no.
Per cui farà come tanti, come anche Osimehn un anno fa….
aspetta la fine del mercato in Europa, e se non arriva nessuna offerta a 8ML
accetterà a Settembre quella dei turchi.
Che poi la Uefa non abbia nulla da dire sul fatto che le squadre turche con questo
posticipo della chiusura del mercato riescano a prendere giocatori a prezzo di saldo
facendo di fatto concorrenza sleale alle altre squadre europee
(e non parliamo di Cina, Arabia o USA, sono squadre che la fanno le coppe europee le turche,
stessa federazione) a me pare abbastanza discutibile, ma tant’è….
Possibile che a Gasp e Massara non sia evidente quanto sopra?
Quindi di nuovo mi auguro che si stiano muovendo in altre direzioni e anche rapidamente
altrimenti resteremo con Elshaa e Baldanzi per quella casella
(in attesa di capire di che grado sia la probabile lesione di Bailey) e anche no grazie.
Hai pienamente ragione , meglio el sharawy e dovbik , faremo sfaceli questanno ….scusa se rido 😂😅😇😅😅
Perfettamente d’accordo con te sull’assurdità di avere date di mercato diverse tra federazioni che fanno le stesse coppe e sul fatto che i turchi da un bel po’ di tempo se ne stanno avvantaggiando.
Anche perché poi il loro campionato è già iniziato quindi non hanno nemmeno la scusa di una competizione che inizia tardi.
dicevate lo stesso per David Luiz alla Juve mi pare…
come è andata?
comunque io non ho detto di tenere Elshaa,
ho detto che ci sono tanti altri giocatori oltre a Sancho.
Dovbyk, giudicato un disastro da alcuni sedicenti tifosi della Roma, ha fatto 17 reti. Il fuoriclasse Sancho ha segnato la bellezza di 14 reti negli ultimi 4 anni, con lui lo scudetto è già in bacheca. La logica, questa sconosciuta…
Su Dovbik ricordo a tutti che sa solo, ripeto da solo, ha portato coi suoi gol 15 pt! Intendo le partite vinte 1-0 o 2-1 con gol vittoria di Artem. A cui aggiungerei altri punti per assist o partecipazione all’azione del vantaggio. Ergo ha fatto una buona stagione. È un atleta fisicamente integro, non ha mai fatto tribuna in squdre di premier dunque ha ancora fame di calcio giocato. Stesso discorso vale per altri acquisti ghisolfiani, tutti integri fisicamente e professionisti affamati, vedi Soulé, Kkn, Rensch.
Spriamo almeno che Wesley e ElA siano boni!
A questo punto, se quanto scritto in questi giorni risulti veritiero, ovvero che il giocatore non sarebbe convinto di venire a Roma, virerei forte su altri profili, lasciando da parte un giocatore che verrebbe controvoglia e solamente perchè finirebbe fuori rosa del MU
Lo stallo Sancho sta diventando oltre che snervante e umiliante anche infruttuoso.
Infatti nel frattempo le varie alternative di stanno accasando altrove. Specie dopo che abbiamo occupato con Bailey l’ultimo slot extra: mi riferisco ad Echeverri, Dorgeles e Rowe. Non una gran strategia dal momento che sul giamaicano c’eravamo solo noi. Forse il prezioso posto per extracomunitari poteva esser occupato meglio. Ora esce il nome di Embolo che però è una prima punta, non un esterno sinistro, ergo potrebbe sostituire Dobvik. Ma sarebbe un’upgrade rispetto all’ucraino? Difficile. Mi sembra che invece che fare i botti di fine mercato, ci stiamo incartando col rischio pure di indebolirci con scelte poco comprensibili.
il portafoglio di contatti di massara e poco fornito.
Umiliante? C’è gente che è stata dietro a Lookman da Giugno fino a 5 giorni fa. Gente che sta ancora dietro a Hojlund e gente che è ancora bloccata sul mercato per la mancata uscita di Vlahovic. Poi c’è la regina delle umiliate: mercato bloccato per indice di liquidità. Poi per carità, Bologna si è mossa bene, Fiorentina idem così come l’Atalanta (a livello di giocatori però, l’allenatore è una grossa incognita). Ma sono tutte squadre che hanno venduto, bene, i loro giocatori migliori. Ricordiamoci che Svilar, Ndicka e Kone, ad oggi, sono ancora giallorossi. Non abbiamo fatto una super campagna acquisti, ma le squadre che ci sono arrivate davanti hanno fatto molto peggio.
vediamo …cmq per me non è il profilo giusto per la Roma…..non mi sembra uno che piace giocare al calcio così giovane pensa troppo ai soldi
Questo dimostra che a campionato quasi iniziato che ci sono 2 possibilita , o Massara è un incapace a trattare gli acquisti, oppure la societa non ha la possibilita di spendere, parliamoci chiaro, questi paletti ce l’ha Inter, Milan, Juve e altre società in otalia e in europa, quindi non credo affatto piu di tanto a questi paletti , ma a questa societa che è invischiata in mille affari e non ha piu liquidita , cioè scusate la Fiorentina paga 25 milioni Piccoli e noi non abbiamo 7 milioni per il difensore
Siamo sicuri che questo stia bene di testa? Giocatore sulla carta fortissimo, ma qualche dubbi mi sta venendo in mente. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
Non si capisce perché si debba perdere tempo ancora con stò ragazzo, se è vero che non vuole venire è necrotico continuare a sperare, soprattutto se è una questione economica, abbiamo poco tempo per riuscire a coprire le fasce🤦🏻♂️
Ci sono cose che non comprendono, per via della mia poca attitudine alla comprensione.
Da qualche giorno si parla di 100mln di paletti del FFP. Dove troveremo i soldi, quanti, che punizioni avremo, etc.
Eppure la società, che per molti è di incompetenti per altri no, continua a rivoluzionare la rosa. Nelle ultime due stagioni: 6 di 8 difensori sono nuovi, 2 di 3 portieri, 3 terzini su 4, Cristante Pellegrini e Pisilli i soli centrocampisti vecchi, Dybala e El Sharawy in avanti. Insomma, rivoluzioni continue.
Ma allora dove sta la ragione?
Per me, quindi si da troppo peso nel dare spazio a commentatori, giornalisti, che devono riempire pagine e ore di nulla.
Io intanto sabato alle 20:45 tiferò come sempre la Roma, la Maglia e chi la indossa e guida.
Forza Roma
Sabato sera non sarai solo, tranquillo, te lo dice uno che ha tifato Musiello, De Nadai e Maggiora.
Però non diamo la colpa ai commentatori se arriviamo sempre sesti.
Almeno a me, succede che quando ripiego la sciarpa mi ritorna la lucidità, e non me la prendo con la stampa
Io non so se sia una precisa e ferma richiesta di Gasperini, ma onestamente sta diventando qualcosa di pesante e snervante. La sensazione che ho io, personalmente, è che se viene dovrà dare il massimo, molti non glielo perdonerebbero, dopo tutto questo tira e molla che non fosse quasi un crack. Ma se non viene, rischiamo davvero di restare con il cerino in mano.
Speriamo bene per la nostra magica Roma.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Manco fosse maradona ..
tanto questa situazione fa solo perdere tempo alla Roma che ha bisogno urgentemente di un giocatore a sinistra, Sancho anche se dice di no l’ anno prossimo strapperà un contratto faraonico da qualche parte. Quindi è giusto iniziare altre trattative
Seghir 😆
Mi auguro che sposi il progetto Roma
scrissi appena uscita la notizia de sancho che nn sarebbe stato possibile se nn avessimo venduto gente con ingaggi alti,dopo 20 giorni stamo ancora a carissimo amico e nessuno è uscito per far spazio salariale…complimenti alla società…l unica squadra al mondo che paga milioni gente inutile…poi che gasp sia fissato certo…ma qlk la avrà rassicurato che se potesse fare l operazione sancho o è pazzo pure lui come mou…
paghiamo per errori gestionali precedenti DS
“…L’inerzia dell’operazione, però, potrebbe portare a un’evaporazione…”
😮
🤔
😂😂😂😂😂
ci sono già sfumati Rowe ed Echeverri. Vedano loro….
Dimentichi la telenovela Rios e Krstovic…Un mercato così brutto non lo vedevo da tempo!
Sancho Panza. Lasciamo stare, va.
Io faccio fatica a capira la politica della Roma. Deve abbassare il monte ingaggi per il FFP e poi cerchi profili alla Sancho? Sinceramente non so’ cosa pensare….
Questa attesa sembra una follia.Rischi di rimanere senza niente.
Siccome di Sancho ne ho piena la panza, vorrei, anche se fuori tema, spendere due parole su Ranieri. Vi ricordate qualche mese fa quanto era presente in ogni occasione con interviste, commenti, interventi riguardanti ogni aspetto della Società, da quello di allenatore a quelli riguardanti il futuro, il mercato, le finanze. Poi improvvisamente Ranieri è scomparso, che ora ci sia Gasperini non vuol dire niente, perché lui è solo l’allenatore; questa assenza totale dopo mesi in cui ha parlato così tanto non me la so spiegare se non causata da un qualche dissidio interno.
In effetti…..
Se pensi che in cinque giorni i media avevano “venduto” tutti i migliori giocatori che abbiamo, un intervento del nostro “garante” non avrebbe guastato….
Ma chi è che parla in tempi di calciomercato?
Stanno tutti con le bocche cucite e pure se le aprissero sarebbe per pronunciare banalità da discount oppure per dire plateali bugie.
Vorrei ricordare al sor Massara che manca ancora il centrocampista ,il terzino e il centrale di difesa almeno portasse questi e che cavolo ma tutti a noi sti DS .È uscito kumbulla e sto polacco sta ancora lì domenica crisantemo ancora titolare e a sinistra il nulla complimenti !. Ma se avevi 50 pippi solo li spendevi in altro modo no ! anche quest anno che facciamo la passeggiata in campo ! I progetti senza giocatori che progetti sono .
Tolgo il cauto punto interrogativo di due settimane fa. Quello bravo era Maldini.
Domani è già campionato, e niente…
Finirà che questo non viene e in alternativa non piamo nessuno
daje roma solo sancho
Ma basta c’è solo lui?
Siamo sicuri che sia Sancho quello indeciso?
Non potrebbe essere che hanno trovato già l’accordo e che si stia attendendo di capire se Pellegrini va al West ham prima?
Perché se Pellegrini non ci va, il sacrificato dovrebbe essere Baldanzi o al massimo El Shaarawy… anzi, la Roma secondo me sta cercando di piazzare due di questi tre citati, prima di piazzare il colpo Sancho.
la Roma non può rischiare di tenere in rosa Sancho, Pellegrini, El Shaarawy Baldanzi, Bailey, Dybala e Soule sulla trequarti.
7 giocatori per due posti sono troppi no?
Secondo me si sta aspettando questo e non è Sancho il problema, ma i media si stanno accanendo su di lui per metterlo in cattiva luce. Alla fine una soluzione logica potrebbe essere Sancho/El Shaarawy (entrambi destri) sulla sinistra e Soule/Dybala sulla sinistra più il jolly Bailey che si trova a suo agio su entrambi i lati.
Tradotto via Pellegrini e Baldanzi per finanziare gli altri acquisti (terzino sinistro, difensore centrale).
A centrocampo sarebbe utile un giocatore con determinate caratteristiche, ma si potrebbe attendere la prossima sessione di mercato visto che per due ruoli hai già 4 giocatori (Kone, El Aynaoui, Cristante, Pisilli) e i noti limiti.
E’ una lettura che secondo me ci può stare, direi piuttosto realistica.
Chi Roma non vuole, Roma non merita
Gasperini potrebbe pure dimettersi. Oggi ne sentiremo delle belle
Vista l’assenza perdurante di Ranieri dalla scena, il tecnico è, ancora una volta, il frontman della AS Roma, lasciato solo davanti a tutti, as usual.
Gasperini, che non dimentichiamoci ha lasciato una società ricca e sana e una squadra in CL per venire qua (e non certo al doppio dello stipendio…) è adesso il punto fermo al quale appoggiarsi, nonostante i mal di pancia feroci di qualche duro e puro, ma se servissero a smascherare definitivamente l’inadeguatezza cronica della struttura messa in piedi dai padroni, ben vengano le sue dimissioni.
Non prendere Etcheverry gratis in prestito secco e’ stata una follia……una mossa da totali sprovvesuti…..sistemavi la.swuadra, mettevi dentro un altro argentino che faceva gruppo, il giocatore era felice e avevi anche i soldi per prendere un altro centrocampista…..invece no….hanno fatto i fenomeni, hanno preteso di non valorizzare un giocatore del Citty e oggi siamo messi cosi con una scarpa e una ciabattta.
I calciatori oggi si muovono per due motivi: ingaggio o champions league. Per cui Sancho aspetterà fino alla fine una squadra che fa la champions o che gli garantisce l’ingaggio più alto. Probabile che se ne vada in Turchia a settembre.
Il mercato della Roma è condizionato dagli ingaggi di Dybala e Pellegrini, che nel rapporto costo/resa è un bagno di sangue.
Però domani comincia il campionato. Forza Roma.
Non sono sicuro che Gasperini chiarirà più di tanto le cose oggi, qualunque cosa dicesse potrebbe mettere in cattiva luce l’operato di Massara e nonostante tutto non so se voglia farlo, anche se ne sarebbe capacissimo. Propendo a pensare che si trincererà dietro un classico “non parlo dei giocatori che non sono nostri” come l’ultima volta.
a me mi piacerebbe sentire anche Ranieri di quello che sta ha succede in società qui stiamo anda da un palo all’altro ! sempre sempre forza Roma!
aspettiamo la conferenza di gasperini.
ho i miei dubbi che parlerà di mercato.
domani, si scende in campo.
ancora qualche giorno poi questo mercato finirà, speriamo in qualche colpo
last minute buono.
sfr. ❤️🧡💛
Ciao a tutti, tifo Atalanta e seguo con grande interesse l’evolversi della vostra situazione in quanto 9 anni di Gasperini non li superi con indifferenza e, umanamente, ci si affeziona.
A prescindere dal calciomercato, nelle prime partite vedrete una squadra e – a distanza di poco tempo – la stessa sarà trasformata per rendimento e condizione fisica. Vi dico solo di armarvi di pazienza perché lui sa qual è la strada e sa cosa o come deve fare. Buona fortuna e buon campionato
giocatore che ha dimostrato chiaramente i suoi limiti caratteriali e tattici. mi chiedo serve veramente? lo ha proprio chiesto il gasp? ci stiamo facendo umiliare in qsta trattativa assurda che in ogni caso porterebbe un giocatore ad esse utilizzato se acquistato oggi nn prima di fine settembre? dopo l’operazione Bailey e l’ennesima scommessa già in discussione dopo il primo allenamento siamo una barzelletta, se penso poi el aynaoui che proprio quest’anno dopo l’acquisto ha deciso di rispondere alla convocazione del marocco…mi chiedo ma che credibilità abbiamo come società? Massara ci aveva parlato? perderlo per almeno un mese qndo a centrocampo non hai sostituti adeguati sarà una bella botta pensando anche a Ndika…ripeto siamo una barzelletta nella gestione degli acquisti e incapaci nelle vendite, svendendo tutti a prezzi ridicoli e comprando giocatori alla frutta a prezzi stellari o ingaggi eccessivi. speravo che con Ranieri nella dirigenza, massara come ds cambiasse qlc nella roma, mi son sbagliato, e se quest’anno arriviamo quinti sarebbe un miracolo (almeno ad oggi)
Tralascio le osservazioni relative alla moralità del giocatore, poiché risulterebbero negative per almeno il 90% di loro e di chi li rappresenta.
Do per scontato che il “drive” che li muove è rappresentato dagli zeri del conto in banca.
Mi stupisce di più, se è reale – ma credo di sì, vista anche l’entrata in pista della proprietà – la convinzione di Gasperini su un giocatore la cui ultima stagione buona si registra nell’annata post covid, in termini calcistici un’era geologica.
Intendiamoci, quel Sancho là era un fuoriclasse, il più giovane calciatore a segnare 30 gol in Bundesliga, meglio di mostri sacri come Gerd Muller, tanto per intenderci.
Si è liquefatto nel marasma del Man Utd orfano di Ferguson, un buco nero che ha inghiottito tanti prima e dopo di lui.
Forse è questa l’unica speranza riguardo un giocatore che sembra già finito nel momento in cui dovrebbe entrare nel periodo più prolifico della carriera.
Gasp di questi miracoli ne ha già fatti in successione, è degno di fiducia e io gliela accordo a prescindere dai miei pensieri.
Quindi mi turo il naso e spero che alla fine Sancho arrivi a Roma.
Leggo commenti sparsi di utenti che dicono cose intelligenti, piene di buonsenso cito per semplicità il solo Vegemite, stiamo andando dietro (ma non c’è certezza 100%) richieste esplicite dell’allenatore, il quale farebbe fuori se potesse 3/4 della rosa attuale (non gli piace praticamente nessuno) andando a prendere profili di presunti top attaccanti europei, costringendo Massara (non vorrei mai essere nei suoi panni) a snaturare il suo modus operandi (se fosse per lui avremmo già 2 attaccanti, un centravanti ed un attaccante sx di piede dx). Bailey è stato un grosso buco nell’acqua in tal senso del tecnico che ora se lo tiene, il quale ha preteso anche Wesley (25+5 senza concorrenza spietata sono una follia, non te lo davano a meno, viravi su altro!) esaurendo quasi tutte le risorse disponibili. Sapevi che gli esuberi con top stipendi non se ne sarebbero mai andati, bisognava aspettare fine stagione e col budget di quest’anno (60 circa) dovevi necessariamente diversificare tutti gli acquisti non spendere 50 per due soli giocatori, seppur promettenti.
Le trattative le fa Massara (25+5 Wesley), mica Gasperini.
Basta guardare la storia personale dei due (Grenier, esonero Rennes) per capire da che parte sta l’inefficienza.
Sancho, senza in pratica avere poi serie alternative alla scadenza dell’ennesimo ultimatum, e…Embolo (e me tenevo Shomu…che è tutto dire).
E probabilmente il primo non verrà perchè non c’è motivo perchè debba cambiare improvvisamente idea: è chiaro che il suo entourage l’ha consigliato, a torto o a ragione, di puntare a tanti, tanti, soldi.
Con questa strategia e queste prospettive, è fiducioso Gasperini di riuscire a rendere la Roma più prolifica, visto che ha chiarito che la forza dell’attacco è per lui l’aspetto più importante?
Guardando il quadro, originario e di mercato, delle nostre concorrenti, è difficile immaginarne una con un attacco, almeno sulla carta, più debole, o meglio più incostante e incerto, del nostro.
Dal 1 settembre si potranno fare delle riflessioni più concrete, potendo forse capirci qualcosa di più sui FATTI.
Ma intanto si saranno giocate due partite di campionato in cui dovremo solo sperare nel potere taumaturgico di Gasp sulla squadra della scorsa stagione…
Per quanto riguarda Ranieri sta giustamente comodo nel suo ruolo ottimamente remunerato di senior advisor, si guarda bene dall’intervenire a smentire scelte di Gasperini, a mercato finito si vedrà che succede, siamo in una fase in cui Gasp sta facendo il Mou, dettando la linea su tutto, si è già stufato del progetto giovani, vuole competere per i primi posti subito, ma così facendo diventa controproducente, quindi secondo me è un errore ora come allora, ma questa proprietà così agisce purtroppo.
solo che Gasperini non è Mourinho
Ma vi chiedete perchè la trattativa di ogni obiettivo della Roma diventa un tira e molla infinito? Chi mette la parola definitiva sugli acquisti? Perchè non c’è un under 23 da cui pescare talenti trovati in under 21 e in giro per il mondo? Sempre una questione di braccetto corto
Sembra che senza Sancho non si può giocare a pallone, manco te lo regalassero! bella mia Roma , che brutta fine abbiamo fatto
io invece ghisolfi lo rimpiango e pure tanto (konè soule Lukaku baldanzi dovbyk angelino ecc)
Credo che puntare ancora su Sancho, a questo punto del mercato e alla vigilia del primo turno di campionato, sia solo perchè si è deciso di sostenere in ogni modo una richiesta del mister che, ricordiamolo, è uno storicamente capace di trasformare e tirar fuori da certi giocatori qualità e tigna anche quando sembravano latitanti. Tenendo presente che sono gli zeri percepiti e percepibili a fare la differenza, resta un giudizio negativo su un giocatore che non sta dimostrando di essere un modello di serietà e professionalità. Ma se Gasp lo vuole a tutti i costi è perchè forse ci vede qualcosa di importante. E, pur con qualche riserva, alla fine spero che questa estenuante trattativa vada in porto.
Basta con questo sancho e con questo esterno di sinistra con piede destro, quest’anno non si riesce a prendere uno buono ? Pazienza, giochiamo con il 352 , attacco titolare dovbyk + Dybala , cambi ferguson + soulè. Piuttosto prendiamo un sostituto di Angelino che non può essere elsharaawi, e un altro centrocampista box to box .
Mah non lo so non lo conosco ho visto i filmati e a me non sembra sto fenomeno non capisco tutta sta ostinazione verso questo giocatore così come non capisco il mercato che si sta facendo. Si dovevano prendere giocatori giovani da valorizzare e rivendere rivalutati ma penso sia difficile fare plusvalenze se si prendono wesley per 30 milioni el asnauy per 24
Ormai sto Mercato è quasi finito, si tratta di resistere alle favolette ancora per poco….in compenso torna in campo la Magica e io sinceramente ne avevo estremo bisogno…famo sti 3 punti …poi aspettiamo il 31…io quest’ anno c’ho capito meno del solito…..chissà qual è il confine fra verità e articoli che è necessario scrivere, nn credo che la Roma sia stolta come appare….. comunque Ranieri ci aveva avvertito che nn era aria de fa i fuochi d artificio
Forza Roma 💛❤️
PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO, che Sancho non è nato a testaccio e nemmeno a garbatella, quindi stiamo parlando di un giocatore che come GIUSTO che sia starà facendo le sue analisi per capire quale sia la piazza migliore per un suo rilancio.
Detto questo leggo sopra di un giocatore che AVREBBE limiti tattici e caratteriali… da cosa verrebbe dedotto questa cosa?
Non si leggono cose di un Sancho testa calda, anzi, ma di un giocatore che è capitato nel tritacarne dello united dove QUALSIASI giocatore viene inghiottito.
Tattici? mmm…
Con ciò, ritornando un po sulla terra, SANCHO sarebbe un upgrade enorme tecnicamente, per esperienza e potenziale.
A me i friedkin se tirano fuori 5/6mln di stipendio netto l’anno, mi interessa il giusto, idem di cartellino, a me interessa i profili che portano e l’inglese è un profilo importante.
Avere sulla trequarti, Sancho-Dybala o Sancho-Soule, vorrebbe dire avere giocatori che parlano la stessa lingua, soprattutto nel primo caso.
Poi il ragazzo ha 25 anni, non 30.
Purtroppo Rios e Sancho c’hanno fatto perde Er tempo de metà calciomercato !!! Per me è veramente assurdo !!!!
