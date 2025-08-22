Roma, solo Sancho

Una scelta di vita, più che di mercato. Sul fronte Sancho-Roma l’ultima parola spetta al diretto interessato, e a pochi giorni dalla fine del mercato non è ancora arrivata. I giallorossi da giorni aspettano il sì dell’ex talento del Dortmund, oggi in bilico tra la chiamata di Gasperini e i dubbi sul proprio futuro. Non ci sono più ostacoli economici o accordi da limare tra i club: la trattativa è stata costruita e definita, ma resta da sciogliere il nodo principale, ovvero la volontà del giocatore.

Se il dialogo non si è interrotto a inizio settimana è solo grazie alla determinazione di Gasperini, che ha fatto capire alla dirigenza di voler puntare esclusivamente su Sancho. Massara, in linea con l’allenatore, ha messo in stand-by le altre piste: per il tecnico piemontese non esiste un’alternativa reale, c’è solo lui.

Anche i Friedkin si sono mossi in prima persona, come già fatto in passato nei colpi a effetto, provando a convincere il classe 2000 a sposare il progetto giallorosso. Roma e Manchester United hanno chiuso rapidamente l’intesa sulla formula: prestito con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più bonus, dopo che gli inglesi hanno accettato di abbassare le richieste iniziali. Trovato anche l’accordo con gli agenti su stipendio e commissioni, tutto è pronto. Tutto, tranne la decisione di Sancho.

Il giocatore, in una recente telefonata con Gasperini, era apparso propenso ad abbracciare l’orizzonte giallorosso, smentendo di aver mai detto “no alla Roma”. L’inerzia dell’operazione, però, potrebbe portare a un’evaporazione, e una svolta immediata ora può darla solo il Manchester United, che avrebbe ribadito la minaccia di metterlo fuori rosa in caso di permanenza.

Il tempo, però, non è un alleato. E allora la Roma ha fissato una deadline precisa: darà ancora 48 ore al calciatore, ma entro il weekend si attende una risposta definitiva: se sarà un no, Massara dovrà rimettersi subito in moto, anche se le alternative di livello si stanno assottigliando. Rowe ha scelto Bologna, Fabio Silva si avvicina al Dortmund, e l’all-in su Sancho diventa sempre più rischioso.

