Calciomercato Roma, duello con il Manchester United per il giovane attaccante Ambaek

AS ROMA NEWS – Roma e Manchester United sarebbero sulle tracce dell’attaccante danese Jacob Ambaek: a rivelarlo è il quotidiano inglese The Sun. Il club inglese ha inviato uno scout al torneo di sviluppo Uefa Under 16 per valutare da vicino il potenziale del talentuoso quindicenne di proprietà del Bröndby.

Ambaek ha giocato sia nell’Under 17 sia nell’Under 19 del Bröndby: dunque, sta bruciando le tappe; gioca da tempo con ragazzi più grandi rispetto alla sua età, e la sua precocità non sarebbe passata inosservata neppure alla Roma.

Secondo alcuni media danesi, Ambaek è corteggiato da tempo dal club giallorosso, che lo avrebbe addirittura già invitato ad allenarsi nel vivaio per dargli modo di mettersi in mostra.

Ambaek, che non ha ancora esordito tra i professionisti, è legato al Bröndby da un contratto fino al 30 giugno 2025. Viaggia su medie impressionanti: 21 gol in 13 partite nel campionato Under 17.

Fonte: The Sun / Corrieredellosport.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!