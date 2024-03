Serie A, il Milan passa all’Olimpico: Lazio ko (0-1), tre espulsi tra i biancocelesti

ALTRE NOTIZIE – Match molto teso quello che si è appena concluso all’Olimpico e che ha visto trionfare il Milan per uno a zero sul campo della Lazio.

Decide un match equilibrato il gol di Okafor arrivato nel finale di match (88′) dopo che il VAR aveva cancellato una rete di Leao qualche minuto prima per fuorigioco millimetrico.

Partita caratterizzata dai cartellini rossi di un discutibile Di Bello: al 57′ espulso Pellegrini per doppio giallo, poi nel recupero fuori anche Marusic per una parola di troppo all’arbitro, e Guendouzi per una spinta su Pulisic dopo una chiara trattenuta dell’attaccante milanista.

La partita finisce tra le polemiche e di sicuro ci saranno strascichi: il Milan sale quota 56 punti, la Lazio resta ferma a 40.

Giallorossi.net – T. De Cortis