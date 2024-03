Lotito furioso dopo Lazio-Milan: “Si è superato ogni limite. Sistema inaffidabile, so come e dove intervenire”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito è furibondo dopo il ko interno contro il Milan per colpa, a suo dire, anche di un arbitraggio inadeguato da parte di Di Bello. Queste le sue parole a DAZN e Sky Sport al termine del match:

Cosa si sente di dire?

“Mi sento di dire che quando il gioco assume questi connotati, servono altri organismi per fare determinate valutazioni. Manca l’affidabilità del sistema, quindi bisogna ricorrere a istituzioni terze che pongano fine a situazioni incresciose. Si deve vincere per merito, mentre oggi si è superato tutti i limiti possibili. Vengo io a parlare per evitare che le parole vengano strumentalizzate. La società si farà valere nelle sedi preposte. Il sistema dovrà dare risposte, con fatti e non con parole”.

A quali episodi si riferisce?

“Non faccio l’arbitro, che deve capire quando arriva il punto di equilibrio e quando il punto di rottura. Non ci sono le condizioni per trovare un punto d’incontro”.

Ha parlato con Di Bello?

“Non so neanche chi sia. Ho visto come ha arbitrato: è giunto il momento che la Lega abbia una condizione terza, perché il sistema non garantisce affidabilità”.

Che risposta si aspetta dalle istituzioni?

“Non mi aspetto nessuna risposta. So quali sono le istituzioni a cui rivolgersi e quali mezzi servono per intervenire”.

Come valuta il lavoro del designatore Rocchi e come valuta la classi arbitrale?

“Io non parlo degli arbitri. L’arbitro è un giudice terzo che deve valutare con serenità e obiettività. Se vengono meno alcuni presupposti, c’è un problema. Non dobbiamo dimenticare che questo è uno sport, si vince o si perde in base al merito sportivo. Se il merito sportivo viene meno, viene meno anche la credibilità del sistema”.

In che senso il sistema non garantisce il merito sportivo?

“Lo capirà quando alcune istituzioni si muoveranno per ripristinare il rispetto delle regole. Causa? Ma quale causa, farò quello che ogni cittadino farebbe in casi in cui non sono state rispettate le regole. Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Chiunque può fare valutazioni in modo oggettivo. Se ci sono comportamenti non in linea con il rispetto delle regole, devono essere valutati. Se non vengono rispettate dobbiamo far sì che un’istituzione terza possa fare una valutazione”.