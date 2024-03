A Monza una Roma da Champions

AS ROMA NEWS – Fondamentale. Così si può riassumere l’importanza della trasferta di Monza per la Roma, che battendo i brianzoli potrebbe compiere un altro passo, stavolta doppio, verso una delle due posizioni che al momento varrebbero l’ingresso in Champions League.

La sconfitta di ieri della Lazio lascia indietro gli uomini di Sarri, e lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna di domani toglierà inevitabilmente punti a una delle due squadre che al momento si trovano davanti alla Roma. La Fiorentina, che giocherà dopo i giallorossi, non avrà vita facile sul campo del Torino, mentre il Napoli domani sera ospiterà la Juventus. Il turno, insomma, va sfruttato a ogni costo.

Ma andare a vincere sul campo del Monza non sarà facile. La squadra di Palladino, che ha gli stessi punti del Toro affrontato una settimana fa all’Olimpico, gioca un ottimo calcio, si è è già ampiamente guadagnato la salvezza e veleggia in una salda posizione di metà classifica. I lombardi fra l’altro sono in un ottimo momento di forma: imbattuti nelle ultime cinque partite, nelle ultime due hanno raccolto sei punti. In casa hanno recentemente battuto il Milan per 4 a 2, a conferma di come la trasferta di oggi sarà tutt’altro che una passeggiata per la Roma.

De Rossi lo sa, e per questo manderà in campo la formazione migliore possibile. E poco importa se giovedì all’Olimpico arriverà il Brighton, i conti con l’impegno di coppa si faranno semmai dopo la gara di andata contro gli inglesi. Oggi servirà infatti la versione migliore della squadra vista in queste ultime settimane con De Rossi sulla panchina giallorossa.

Da capire come l’allenatore sistemerà la difesa, se Mancini agirà o meno largo a destra nel 4-3-3 o se verrà confermata la più prudente difesa a tre, mentre è scontato il rientro di Lukaku in tandem con Dybala. Dopo il turno di riposo di lunedì sera, la speranza è di rivedere il Big Rom dei bei tempi. I gol del belga servono come il pane. Nella difesa non sempre impeccabile del Monza, un Lukaku a pieno regime può tornare di nuovo a fare la differenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini