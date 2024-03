PRIMAVERA, Atalanta-Roma 1-5: trionfo del collettivo giallorosso, Cherubini incanta con un gol in rovesciata (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Vittoria a valanga della Primavera giallorossa che travolge l’Atalanta a Bergamo dopo una grande prestazione del collettivo, specie nel primo tempo.

Ed è proprio nei primi 45 minuti che la Roma chiude i conti: in rete Cherubini, a segno con una rovesciata, quindi vanno in gol Mannini (su assist di uno scatenato Cherubini), Alessio e Pisilli prima del duplice fischio del direttore di gara. Per l’Atalanta rete del momentaneo 3 a 1 di Colombo.

Nella ripresa la squadra di Guidi gestisce l’ampio vantaggio e in contropiede trova anche il gol del definitivo 5 a 1: a segno ancora Alessio per la sua doppietta personale, in rete con con comodo tap-in a porta vuota dopo un tiro respinto di Joao Costa.

𝐂𝐡𝐞𝐫𝐮𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐠𝐨𝐥 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐑𝟕🔥 Si chiude 1-4 il primo tempo tra #Atalanta e #Roma : gol straordinario del centrocampista giallorosso Luigi #Cherubini che sigla in mezza rovesciata la rete del momentaneo 0-1🟡🔴 @OfficialASRoma #Primavera1TIM #Sportitalia pic.twitter.com/uryn3TbGUo — Sportitalia (@tvdellosport) March 2, 2024

Grazie a questo risultato la Roma Primavera torna al secondo posto in classifica scavalcando la Lazio e piazzandosi alle spalle dell’Inter, momentaneamente a +5 sui giallorossi.

Giallorossi.net – T. De Cortis

IL TABELLINO DEL MATCH

ATALANTA (3-4-2-1): Sala: Tornaghi, Comi, Tavanti; Guerini (70′ Martinelli), Colombo, Riccio (46′ Bonanomi), Regonesi (46′ Bonsignori Goggi); Vavassori (86′ Capac), Manzoni; Castiello (77′ Camara).

A disp.: Torriani, Obric, Ghezzi, Armstrong, Ragnoli Galli, Cassa.

All. Giovanni Bosi

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis (57′ Golic), Plaia, Oliveras (76′ Ienco); Pisilli, Romano (76′ Vetkal), Pagano (63′ Graziani); Costa (76′ Chesti), Alessio, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Misitano, Nardozi, Marazzotti, Reale.

All. Federico Guidi

Marcatori: 13′ Cherubini, 22′ Mannini, 30′, 75′ Alessio, 43′ Colombo, 45’+2′ Pisilli.

Ammoniti: Riccio (ATA), Keramitsis (ROM), Comi (ATA), Pagano (ROM), Camara (ATA), Plaia (ROM), Bonanomi (ATA).

Espulsi: –