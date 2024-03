(LIVE!) MONZA-ROMA: 0-0. Dentro Celik al posto dell’infortunato Kristensen

AS ROMA NEWS – Trasferta insidiosa per la Roma, che questo pomeriggio è di scena allo U-Power Stadium di Monza per affrontare i padroni di casa guidati da Palladino.

I lombardi arrivano a questa sfida in un ottimo momento di forma: dopo aver liquidato il Milan con 4 gol, i brianzoli hanno battuto anche la Salernitana in terra campana. Il Monza, senza assilli di classifica, affronterà dunque col morale alto questa partita.

La Roma dovrà dare il massimo per portare a casa altri tre punti pesanti in chiave Champions. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

27′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori Kristensen che si era fatto male.

25′ – Ammonito Kristensen: era diffidato, salterà Fiorentina-Roma.

24′ – Punizione di Pellegrini alta di poco sopra la traversa.

22′ – CAMBIO MONZA: dentro Valentin Carboni al posto di Gagliardini, infortunato.

21′ – GOL ANNULLATO! Fuorigioco millimetrico iniziale di Dybala dopo un lungo controllo del VAR. Si resta sullo zero a zero.

19′ – Lungo controllo del VAR per un sospetto fuorigioco.

18′ – GOOOL GOOOL GOOOOOOOOL!!! CRISTANTE! Dybala va via a destra e mette un cross basso arretrato per il centrocampista che tutto solo calcia a botta sicura, Di Gregorio non trattiene e fa uno a zero!!

17′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lancia Lukaku che tenta un colpo sotto per scavalcare Di Gregorio, la difesa del Monza salva la porta!

16′ – PALO MONZA! Cross di Colpani dalla destra per la testa di Djuric, pallone indirizzato sul primo palo che colpisce il legno a salvare Svilar!

15′ – Ritmi non altissimi in questo avvio. Meglio la Roma, in controllo, che ha già avuto un paio di occasioni pericolose.

9′ – OCCASIONE ROMA! Sponda di Lukaku per Pellegrini, il capitano calcia col destro e Di Gregorio manda in angolo!

7′ – Cristante di testa stacca in area su cross di Angelino, palla che esce non di molto.

5′ – Ndicka rientra in campo dopo aver perso del sangue dal naso. Nessun problema per il difensore giallorosso.

2′ – Problema per Ndicka dopo lo scontro con Djuric, si scaldano Smalling, Llorente e Huijsen.

1′ – Subito erroraccio di Kristensen, il Monza mette un cross in area ma Djuric commette fallo su Ndicka.

0′ – Fischia Piccinini, comincia Monza-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLO U-POWER STADIUM

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale del Monza: Di Gregorio, Birindelli, Caldirola, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota; Djuric.

Ore 17:05 – La Roma ufficializza il suo schieramento: De Rossi torna al 4-3-3 con Kristensen e Angelino sulle fasce, Mancini e Ndicka al centro della difesa, e il tridente d’attacco formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #MonzaRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/jywigqpjTo — AS Roma (@OfficialASRoma) March 2, 2024

Ore 16:58 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:00 – Piove sopra Monza da diverse ore, da valutare la tenuta del campo. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma da sciogliere il rebus in difesa.

MONZA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Caldirola, Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Popovic, Ciurria, Colombo.

ROMA (4-3-3): Svilar, Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Bove, Baldanzi.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Vecchi-Mokhtar

Quarto Uomo: Prontera

Var: Pairetto

Ass. Var: Abisso

Giallorossi.net – Andrea Fiorini