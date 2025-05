Calciomercato Roma, Dzeko può tornare in Italia: sondaggio dei giallorossi, c’è anche il Como

Una notizia di calciomercato tanto clamorosa quanto romantica: Edin Dzeko potrebbe tornare alla Roma. Stando a quanto riferisce in questi minuti Tuttomercatoweb.com, il centravanti del Fenerbahce, che lo scorso marzo ha compiuto 39 anni, non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. La sua idea, infatti, è quella di continuare per almeno un altro paio di stagioni.

L’attaccante bosniaco ha due opzioni sul tavolo: il rinnovo contrattuale con il club turco oppure il ritorno in Italia. Per quanto riguarda il secondo scenario, stando a quanto riferisce il portale dedicato al calciomercato, proprio i giallorossi hanno effettuato un sondaggio nei mesi scorsi. L’ex Inter conosce bene la piazza e potrebbe arrivare come cannoniere di riserva.

Oltre alla Roma, però, c’è da segnalare anche l’interesse del Como di Fabregas, alla ricerca di un attaccante dal profilo esperto e in grado di far crescere i giovani. Naufragata, invece, la trattiva con la Fiorentina dopo un primo approccio.

Fonte: Tuttomercatoweb.com