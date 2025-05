“ON AIR!” – LO MONACO: “Se la Roma aveva puntato tutto su Fabregas è in mano a dei dilettanti”, PES: “La vittoria del Bologna è una sconfitta della Roma”, NARDO: “Milan a pezzi, non puoi non batterlo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Milan è una squadra sulle gambe, finita…se vedi la partita di ieri, pensi che il Bologna a Firenze può anche fare risultato, mentre il Milan potrebbe perdere pure contro il Venezia, sembra una squadra devastata. Il Bologna è una piccola Atalanta che con competenza si è meritata di vincere questa coppa, il percorso fatto in questi anni andava premiato. Corsa Champions? Io sono ottimista, ho delle buone sensazioni per i prossimi due turni…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ho visto bene Saelemaekers negli ultimi minuti di Bergamo, e punterei su lui a destra al posto di Rensch. Soulè avvicinato alla porta può essere un fattore…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se si rinunciasse a Abraham senza riscattare Saelemaekers, e salutassero Paredes, El Shaarawy, Pellegrini, Celik, Hermoso, Hummels, Saud…solo come ingaggi risparmieresti 25 milioni netti, oltre ai soldi dei cartellini. Penso che così riusciresti a prendere almeno due difensori centrali forti e un centrocampista…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Le Fee non dovesse essere riscattato dal Sunderland, e dovesse arrivare Sarri, potrebbe diventare il Jorginho del Napoli. Per me è un buon giocatore se sta bene, è un giocatore moderno. Però devi sperare che stia bene, perchè è quello il suo problema. La difesa più performante di quest’anno è stata quella formata da Celik, Mancini e Ndicka, un terzetto su cui non avrebbe mai scommesso manco un pazzo. E penso che lì si possa migliorare…La mia formazione per il prossimo anno? Un 3-4-2-1 con Svilar, Lucumì, Mancini, Solet, Dodò, Konè, Ferguson, Angelino, Soulè, Dybala, Vlahovic…L’unico dubbio è Vlahovic, gli altri sono tutti prendibili…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Abbiamo trovato l’allenatore perfetto per la Roma, perchè Farioli è riuscito ad andare da +9 a -1 con l’Ajax… L’incontro Percassi-Gasperini è molto importante, da lì si saprà il prossimo allenatore della Roma. Se non rinnovano, penso che Gasperini verrà qui. Se invece rinnovano, diventa un problema. Se salta Gasperini, arriva per forza il nome straniero, che è stato già individuato, come Xavi…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Riprendere Dzeko? No…Dai, non è possibile…basta regà. Non per lui, che magari ce l’avevamo quest’anno, ma ha quarant’anni.. cerchiamo di prendere giocatori vivi…Gasperini? Penso sia stata una cosa di un momento, non penso possa venire mai alla Roma. Il problema è chi può venire alla Roma…Farioli no, forse De Zerbi. La Roma ormai non se la fila più nessuno, ma che vergogna…Conoscendo la Roma e l’ambiente, ora sono a caccia di Italiano. E’ un classico della Roma che non sa che fare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Bologna ha una società strutturata, con un grande ds e un ad che sta nel calcio da anni. Queste vittorie sono sconfitte per la Roma, che ha una piazza con potenzialità 5 volte superiori al Bologna ma non è riuscita a vincere nulla. Spero che questo sia l’ultimo anno di sofferenza, dove si guarda gli altri crescere a livello di pianificazione…Allenatore? La Roma in questo momento non può sperimentare. In questa caciara, meglio prendere uno che sa come muoversi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Al di là della Conference, la Roma è veramente assurdo che in 16 anni non sia riusciti a vincere uno straccio di Coppa Italia… Il Milan? Ha veramente le gomme sgonfie, non puoi non batterlo domenica. Sull’allenatore, ogni minuto è buono per il comunicato. Io credo che a prescindere dal nome, saremo sconvolti ed esausti…Prima c’era un momento in cui ogni nome era possibile, ora invece sembrano tutti esclusi. O veramente esce fuori il nome che nessuno ha mai fatto, tipo Rafa Benitez, o qualsiasi altro nome ci lascerà sgomenti. Ma se la Roma domani annunciasse Iraola, voi saresti così sorpresi? Io no, sono pronto a qualsiasi soluzione….”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se dovessi perdere col Milan domenica, saresti con un piede e mezzo fuori dall’Europa. Servirà una Roma vera per battere i rossoneri, è una partita complicata… Allenatore? Con Gasperini qualche chiacchierata era stata fatta, poi qualcosa deve essersi interrotto. La Roma è indecifrabile, dobbiamo confessare la mancanza totale di notizie, perchè da Trigoria non fanno trapelare niente…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’allenatore? In queste ultime ore si raccontava che ieri o l’altro ieri la Roma ha saputo di dover rinunciare a Fabregas, che era la sua prima scelta. Io spero vivamente che non sia così. Perchè se è vero che la Roma aveva puntato tutto su Fabregas, e lui gli ha detto no l’altro ieri, siamo nelle mani di dilettanti. Se la Roma oggi deve ricominciare tutto daccapo per cercare un allenatore, siamo in mano a dei dilettanti. Se è così. Se non è così, il mio appellativo non vale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il nuovo allenatore? Penso che a Bergamo ci sia la possibilità che Gasperini rinnovi il contratto, questo almeno mi dicono… Io intanto cercherei di fare un regalo a Ranieri nell’ultima all’Olimpico. Su 20 partite ne hai persa una e ci può stare. Ora devi chiudere bene, a ridosso delle prime quattro…Io più che dell’allenatore sono curioso dell’indirizzo del mercato: siamo passati da una situazione dove erano tutte pippe a una squadra quasi fatta, dove ti basta portare un paio di ritocchi per sistemare la pratica…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma? Il mondo è pieno di calciatori, ma anche di allenatori. Forse se si continuava con De Rossi avresti gli stessi punti o qualcosa in più, non penso sarebbe cambiato tanto. Juric è stata una scelta proprio sbagliata…Rimpianti non è possibile non averne dopo aver sbagliato la gestione del primo e del secondo allenatore. Ranieri ha fatto un miracolo, non era possibile pensarlo. La Roma lo aveva preso per limitare i danni, e quasi conquista la Champions. Ora non puoi sbagliare ancora sull’allenatore. Io sono molto curioso di vedere che allenatore sceglieranno, Friedkin ci ha sempre abituato a cose inaspettate…”

