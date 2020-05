Calciomercato Roma, è Arias dell’Atletico Madrid il nome nuovo per la fascia destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo obiettivo per la difesa della Roma, e più precisamente per il ruolo di terzino destro: stando a quanto riferisce Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, Petrachi starebbe seguendo Santiago Arias dell’Atletico Madrid.

L’esterno colombiano, 28 anni, è arrivato alla corte di Simeone nel 2018 dal PSV ed è stato pagato circa 11 milioni di euro. Con la maglia degli spagnoli ha collezionato 44 partite, tra cui 6 in Champions League, e segnato un gol.

La Roma è alla ricerca di un terzino destro per il prossimo anno, dato che Karsdorp e Florenzi sembra destinati a non rientrare alla base. Anche il futuro di Zappacosta e Bruno Peres sembra in bilico, col primo che deve dare garanzie a livello fisico e il secondo che non ha convinto Fonseca.