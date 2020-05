ZAPPACOSTA: “Voglio restare alla Roma e dimostrare a tutti chi sono. A disposizione di Fonseca per la ripresa del campionato”

AS ROMA NEWS ULTIME – “Voglio restare alla Roma e dimostrare chi sono“. Parole di Davide Zappacosta, terzino destro arrivato in prestito secco dal Chelsea che però per colpa del grave infortunio al ginocchio non ha praticamente mai giocato con la maglia giallorossa.

L’esterno ex Torino ha parlato a Sky Sport del suo futuro e delle sue condizioni fisiche. “A livello personale sicuramente mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per diversi motivi – le parole di Zappacosta all’emittente satellitare -. Il principale è dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono”.

Il ginocchio sembra rispondere bene alle sollecitazioni: “Mi sto allenando, mi sono allenato tanto e ho fatto tanti sacrifici per poter essere a disposizione alla ripartenza del campionato. Naturalmente sto facendo ancora alcune sedute esclusivamente dedicate al ginocchio perché è un infortunio che chiede tempo per recuperare al meglio, ma credo di essere a un buon 90%, quindi penso di essere a disposizione per inizio campionato. Voglio dimostrare chi sono”.

Su Zaniolo e Hazard: “Sono tutti e due grandissimi campioni, Nicolò mi ha sorpreso in positivo, ho visto un ragazzo intelligente con tanta voglia di migliorare. Ha grandi qualità e ora che ha avuto il mio stesso infortunio ho avuto la possibilità di vederlo in una situazione difficile: non ha mai mollato. Sono convinto che tornerà più forte di prima”.

Fonte: Sky Sport