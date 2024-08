Calciomercato Roma, è fatta anche per Djalò: arriva in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro

CALCIOMERCATO AS ROMA – In attesa di definire la situazione di Kevin Danso, che al momento non ha superato l’idoneità sportiva, la Roma piazza un nuovo acquisto in difesa. Arriva infatti anche Tiago Djalò dalla Juventus. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il giocatore passa alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro più uno di bonus.

Il giocatore non era rientrato nei piani di Thiago Motta in questo inizio di stagione, e andrà a rinforzare quindi la rosa di De Rossi.