Calciomercato Roma, è fatta per Llorente ma cambia la formula: sarà un prestito secco. Si lavora ancora per Kristensen

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta per il ritorno a Roma di Diego Llorente: in questi minuti il club capitolino e il Leeds stanno siglando i contratti.

La trattativa ha avuto un piccolo rallentamento perchè sono cambiate le modalità del trasferimento del difensore: lo spagnolo tornerà a Trigoria in prestito secco, senza obbligo di riscatto.

In precedenza si era parlato di riacquisto obbligatorio a 5 milioni di euro, ma a quanto pare gli accordi tra Roma e Leeds sono cambiati.

Non è ancora fatta invece per il danese Kristensen: i due club si rincontreranno la prossima settimana per provare ad arrivare a un accordo, sempre sulla base di un prestito.

Fonte: Gianlucadimarzio.com