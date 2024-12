Calciomercato Roma, Empoli su Shomurodov. Di Marzio: “Candidato principale a sostituire Pellegri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov si appresta a lasciare nuovamente Trigoria per cercare fortuna lontano da Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un altro centravanti di scorta da affiancare a Dovbyk, e per l’uzbeko sembra essere finito lo spazio.

Oltre al Cagliari, club che ha già avuto l’attaccante 29enne tra le proprie fila, anche l’Empoli è sulle tracce del giallorosso: stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio, Shomurodov sarebbe uno dei candidati principali a sostituire l’infortunato Pellegri. Il centravanti uzbeko, con la maglia della Roma, in questo campionato, ha segnato una sola rete proprio contro i toscani.

