“ON AIR!” – CORSI: “Pellegrini ha finito di giocare nella Roma”, ROSSI: “Uno con gli attributi ieri spaccava la porta”, PRUZZO: “Occasione persa dalla Roma”, CASANO: “Conceicao al Milan? Strada aperta per Allegri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ieri oltre al gol bellissimo di Dybala produce almeno tre palle gol. Pellegrini non riesce a prendere la porta dall’interno dell’area piccola, forse aspettava il calcione di Jimenez da dietro per prendersi il rigore…lui fa quel controllo di palla orientato, perchè lui tecnicamente è sopraffino, ma poi se sei uno con le palle lì spacchi la porta e fai pure le orecchie, se sei il Pellegrini di adesso caschi per terra e tiri la palla a tre metri dal palo. I rumors lo vedono accasato all’Inter a fine stagione: ce ne faremo una ragione. Poi magari in nerazzurro tornerà a essere un giocatore importante, glielo auguro perchè è un bravo ragazzo, ma a gennaio pensiamo di prendere un altro centrocampista perchè con lui siamo uno in meno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fabbri è veramente un arbitro scarso scarso, e ha penalizzato la Roma. Le ammonizioni di Hummels e Konè condizionano la partita, perchè con loro in campo la Roma ieri la vince. Fofana al 20esimo minuto doveva aver finito la partita… Tolto l’arbitro, la Roma ha fatto una buona partita contro un avversario in grande difficoltà. Se qua ci lamentiamo della competenza della dirigenza, a Milano non stanno meglio: ma come si può mandare a parlare un allenatore già esonerato davanti alle telecamere? La Roma almeno a Juric ha avuto il buon gusto di non mandarlo a parlare in conferenza stampa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Prossimo allenatore? Chiunque arriverà, potrà fare solo meglio. Già che arriva quarto senza vincere niente, gli devi fare le statue, visto che sono sei anni che non giochiamo la Champions. Mentre all’Atalanta sostituire Gasperini sarà un disastro…ma chi metti? Secondo me se non prendi stavolta Allegri, non lo prendi più. Questi sono treni che passano una volta, come è successo con Conte. Il Milan che prende Conceicao e non Allegri lascia una porta molto aperta per la Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Pisilli ogni partita cresce. A parte l’eccesso di egoismo, perchè in quella occasione doveva passarla, lui fa uno strappo che sembra Nainggolan, quando decide di andare via, lui va via…è ancora un po’ gracilino, ma se cresce diventa una cosa molto seria. Konè purtroppo non stava bene e quel giallo lo ha condizionato. Dicembre ci ha detto che la Roma può giocare alla pari con tutte, tranne che con l’Inter…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma ieri poteva vincere, il Milan giocava contro Fonseca in maniera abbastanza vergognosa. Ma la Roma ha combattuto, si dava da fare…cadevano, si rialzavano…tutti tranne Pellegrini. Io pure pensavo che fosse la partita giusta per lui, ma si vede che non sta più nella Roma di testa. Lui non più giocare, non ha proprio la voglia…forse ha capito che è fuori… Migliore in campo a Svilar? Ma vi rendete conto? Sì, ha fatto una buona parata, ma il migliore in campo è Dybala, punto, ma senza nessun dubbio. Eppure c’era gente che voleva la sua cacciata, che dicevano che non serviva a niente… proprio fini intenditori di calcio…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ci sono similitudini tra la Roma gestita dagli americani e il Milan in cui succedono cose surreali. Come mi dicono, Dan Friedkin adesso ascolta tantissimo Ranieri, tant’è che ha cambiato la posizione su Pellegrini. Non so se questo significherà grandi investimenti, ma dentro lo spogliatoio Ranieri è diventato il punto di riferimento. Poi quanto durerà non lo so… Pellegrini non ci sta con la capoccia, e non è scattato il feeling con Ranieri…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Bicchiere mezzo vuoto o pieno? Leggerissimamente pieno, la Roma è stata in partita per tutta la gara su un campo difficile… Vedere la Roma a 20 punti dopo 18 partite non è bellissimo, anche se ieri la squadra ha risposto presente. Ieri ho visto un ingresso in campo allucinante di Pellegrini, spaesato, quasi indolente, e questo non è bello… Ora c’è il derby, la Lazio sta molto meglio del Milan e bisogna stare attenti. Dybala? La mia opinione resta quella. I numeri della sua stagione non sono stati dei migliori, poi da quando è arrivato Ranieri per lui anche a livello psicologico qualcosa è cambiato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “In una squadra che gira un po’ di più, uno come Dybala rappresenta la ciliegiona sulla torta. Pensare che lui potesse risolvere da solo i problemi di una Roma azzerata era fuori luogo, a meno che non sei Maradona… Ieri è stato un giocatore trascinante, per me è stato il migliore in campo anche più di Svilar…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La partita di ieri non mi è piaciuta. E’ stata una gara con qualche luce dei soliti noti, di chi è vicino al rinnovo di contratto. Roma e Milan sono due squadre reduci da sé stesse, sono come due grandi alberghi che conservano le insegne ma poi dentro, i locali non sono più quelli di una volta. Non sono stupito di quello che potrà accadere sull’affare Dybala nei prossimi giorni. Il rigore per me era da assegnare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Milan è andato in vantaggio, poteva raddoppiare, poi la Roma alla fine la poteva anche vincere. Partita un po’ confusa da parte dei rossoneri, ma non sento parlare delle assenze che aveva il Milan, che erano molto importanti: Pulisic e Leao sono i migliori che hanno, e Loftus-Cheek poteva essere utile. Il pari è un risultato giusto. Non è stata una bella partita, illuminata da qualche lampo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sembra che io sia sempre quello che vado controcorrente ma secondo me, a parte le buone intenzioni, c’è poco altro. La Roma ha perso una grande occasione, ha commesso tanti errori e si deve accontentare del punto. Il lavoro di Ranieri mi sembra appena all’inizio…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!