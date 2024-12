Ancelotti: “Io alla Roma? Sono molto legato ai giallorossi ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Radio 1 durante la trasmissione radiofonica ‘Radio Anch’io Sport’ e si è soffermato sul rapporto con Claudio Ranieri e sul possibile arrivo sulla panchina della Roma. Ecco le sue parole.

Le voci sulla Roma?

“Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui e lavoro per rimanere qui il più possibile. Ranieri è un amico e sta facendo molto bene, sono molto contento. Sono ovviamente molto legato alla Roma, dove ho sempre ottimi ricordi, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Per ora sto bene qui e non penso al mio futuro. Ho ancora un contratto di due anni qui, ma i contratti si possono rompere o allungare”.

L’esonero di Fonseca?

“L’esonero di un allenatore fa parte del lavoro, anche io sono stato esonerato. Quando ci sono dei problemi in una squadra la responsabilità cade sull’uomo solo, che è l’allenatore. Purtroppo è così. L’allenatore soprattutto nei momenti di difficoltà è abbastanza solo“.

