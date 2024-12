Pellegrini prepara l’addio: agenti al lavoro per trovargli una squadra in Premier

AS ROMA NOTIZIE – La prestazione cupa, molla e triste di ieri è forse l’ultimo atto di Lorenzo Pellegrini in maglia giallorossa. Ranieri gli ha concesso una grande occasione in una partita molto aperta, che avrebbe potuto mettere in evidenza le doti migliori del capitano giallorosso. Peccato però che il giocatore non abbia risposto presente.

Palle perse, occasioni mancate e sensazioni di smarrimento, tanto da arrivare a chiedere a Claudio Ranieri dove si sarebbe dovuto posizionare. L’avventura alla Roma per Pellegrini rischia di chiudersi in maniera ingloriosa. Il calciatore stesso sa bene che l’addio è davvero a un passo, con il club che non gli ha mai manifestato l’intenzione di rinnovargli il contratto. Lo stesso Ranieri ha aperto alla partenza nella conferenza di venerdì scorso.

L’entourage del trequartista, rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è già all’opera per cercargli la miglior soluzione. Dato anche il ricco ingaggio di sei milioni di euro netti, la Premier League sembrerebbe l’unica destinazione attuabile per la rinascita. Gli agenti, che si stanno avvalendo dell’aiuto di Davide Lippi, sono all’opera per trovare una sistemazione oltremanica.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!