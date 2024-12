Tre acquisti per riaprire la stagione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La lista della spesa per gennaio è stata stilata già prima dell’arrivo di Ranieri, con esigenze che la Roma si porta avanti dalla scorsa estate. Sono tre in particolare i ruoli che Ghisolfi ha da mesi individuato come caselle da rinforzare nella sessione invernale: un difensore centrale, un terzino destro e un centravanti di scorta.

Oltre alle entrate, un altro grande capitolo dell’imminente calciomercato riguarda le uscite, con i Friedkin che hanno fatto trapelare un messaggio chiaro: gennaio sarà un mese di cambiamenti, con alcuni giocatori devono andare via per migliorare la mentalità dell’intera squadra.

Per quanto riguarda le entrate, il pacchetto arretrato necessita di un rinforzo, soprattutto dopo la svolta di metà agosto con il passaggio definitivo alla difesa a tre. N’Dicka, Hermoso, Hummels e Mancini sono pochi per affrontare altri sei mesi di stagione. Inoltre, gli esperimenti di Celik e Angeliño come braccetti hanno evidenziato la fragilità della difesa romanista con giocatori adattati in caso di emergenza. Si sta poi parlando molto di una possibile uscita di Hermoso, ma l’ex Atletico Madrid, che ha comunque registrato il timido sondaggio del Fenerbahce di Mourinho, per il momento intende restare nella Capitale. Almeno fino a giugno.

Sulla fascia destra invece non è mai arrivato un vero «titolare» durante la scorsa estate. Alla fine si è infatti optato per l’aggiunta in extremis di Saelemaekers, che comunque offre più certezze rispetto a Saud e Celik. Il ds sta però valutando diversi profili e riflettendo attentamente su come procedere. Tra i nomi seguiti ci sono Ratiu del Rayo Vallecano e Sildillia del Friburgo. Il romeno piace molto a Trigoria, ma la concorrenza è forte e c’è una clausola di 25 milioni di euro. Il francese, che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali under, ha invece un prezzo di almeno 15 milioni.

Data l’abbondanza nel reparto offensivo, si prospetta un colpo low cost in attacco per fare il vice a Dovbyk. Beto dell’Everton è sempre sul radar del dirigente francese, anche se la punta è molto apprezzata dal Torino. Oltre alle possibili uscite di calciatori meno utilizzati – come Pellegrini, Le Fée, Dahl e Baldanzi – resta da affrontare la questione dei rinnovi contrattuali. Zalewski – Ghisolfi, dopo l’addio della Souloukou, era ottimista per un accordo, ma per ora tutto è naufragato – tra pochi giorni sarà libero di accordarsi a parametro zero, così come il giovane Marin (per il quale i colloqui procedono positivamente).

Minore urgenza invece per gli altri in scadenza nel 2025: Ryan, Hummels, Paredes, El Shaarawy e Dybala. Per tutti loro, escluso l’ex Borussia, ci sono opzioni varie per i prolungamenti. E soprattutto Ranieri ha blindato la Joya, cercando di spegnere le sirene di mercato sul Galatasaray, che resta però in pressing. Il lavoro da fare per costruire la Roma del presente e del futuro è davvero tanto.

Fonte: Il Tempo

