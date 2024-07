Calciomercato Roma, En-Nesyri ha scelto i giallorossi: si tratta col Siviglia, Ghisolfi dice no all’inserimento di Bove nell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Youssuf En Nesyri ha scelto la Roma, snobbando la proposta, decisamente più ricca, del Fenerbahce. Lo riferisce in questi minuti il portale Calciomercato.com.

L’attaccante marocchino dunque preferirebbe vestire la maglia giallorossa piuttosto di quella della squadra turca anche a costo di guadagnare (molto) meno come ingaggio annuale.

Per arrivare alla fumata bianca, scrive il portale, manca solo l’accordo con il Siviglia che ha provato a inserire Bove nell’affare ricevendo però il no di Ghisolfi: il giovane centrocampista è sul mercato, ma non sarà utilizzato come pedina di scambio nell’affare En-Nesyri.

Fonte: Calciomercato.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!