CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:25 – IL FENERBAHCE OFFRE 12 MILIONI PER EN-NESYRI – Il Fenerbahce sta spingendo per arrivare a dama con Youssef En-Nesyri (27) e in attesa del sì del giocatore ha offerto 12 milioni al Siviglia per il cartellino dell’attaccante. (Relevo.com)

Ore 10:30 – LA ROMA PUNTA MAWISSA PER LA DIFESA – La Roma è alla ricerca di un difensore centrale giovane e veloce, e tra i profili nel mirino di Ghisolfi ci sarebbe Chirstian Mawissa (19) del Tolosa. Il suo cartellino viene valutato circa 9 milioni di euro. (Leggo)

Ore 9:50 – OLIVERAS CEDUTO A 6 MILIONI – Il giovane terzino spagnolo Jan Oliveras (20) passerà all’Al-Ittihad per ben 6 milioni di euro. La Roma dunque incasserà 18 milioni dalla cessione del 20enne e d quella di Aouar, passato anche lui al club saudita. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – CHIESA PUO’ ARRIVARE A MENO DI 20 MILIONI – Federico Chiesa (26) non ha fretta di conoscere il suo futuro. Al giocatore non dispiacerebbe giocare nella Roma, ma vuole decidere con calma. Ma più passano le settimane e più il prezzo del cartellino si abbassa, con la Juve che potrebbe accettare offerte sotto i 20 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:25- LA ROMA RIPENSA A DAVID – Viste le difficoltà di arrivare a dama con En-Nesyri e Sorloth, Ghisolfi potrebbe tornare su Jonathan David (24) del Lille…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – EN NESYRI SI COMPLICA – Rilancio pesante del Fenerbahce per Youssef En-Nesyri (27): offerti 6 milioni a stagione. Il giocatore tentenna, i turchi puntano a chiudere nelle prossime 48 ore.

Ore 7:15 – SOULE’, OFFERTI 25 MILIONI ALLA JUVE – La Roma dà il via alla trattativa con la Juventus per Matias Soulé (21): offerti 25 milioni di euro, comprensivi di facili bonus, ai bianconeri…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

